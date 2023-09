Aumentano i casi di Covid in Italia. Vaia: “Prudenza”

Aumentano i casi di Covid in Italia. Nell’ultima settimana, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono stati 21.316, circa 6.500 in più del periodo 24-30 agosto. 94 i decessi rispetto alle 65 di sette giorni fa, il tasso di positività è passato dal 10,5% al 12,6%.

Nell’ultima settimana i positivi al Covid sono stati 21.316, circa 6.500 in più del periodo 24-30 agosto. 94 i decessi

“L’attuale andamento clinico-epidemiologico non desta allarme – ha detto il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia -, ma richiede attenzione e misure di prudenza. Il Ministero, nell’interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione: da una parte misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori e dall’altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid: anziani, fragili, immunocompromessi”.

Niente tamponi per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso

Niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus). Lo indica la nuova circolare del Ministero della Salute, firmata da Vaia “esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico”.

Il tampone è previsto nei trasferimenti da una struttura all’altra e nelle Rsa

Il tampone è previsto, invece, nei trasferimenti da una struttura all’altra e nelle Rsa. In caso di sintomi si indica di evitare l’ingresso nelle strutture sanitarie. Il test – continua la circolare del Ministero della Salute – è indicato anche per i pazienti che “dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni”.

Inoltre, oltre all’indicazione per i visitatori e accompagnatori che presentano sintomi, di “evitare di accedere” alle strutture sanitarie”, la circolare indica anche la necessità per gli operatori sanitari con sintomi compatibili con il Covid “di evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture”.

Leggi anche: Covid, in Italia potrebbero tornare le mascherine: ecco perché e in quali casi. Ma la decisione dipenderà dall’andamento dei contagi e dalla circolazione delle nuove varianti