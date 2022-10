Covid, vaccinazioni in aumento così come i positivi. Gimbe: “I contagi crescono oltre il 50%”

Covid, vaccinazioni sono in aumento nelle ultime 24 ore con un record raggiunto. Tuttavia, dall’altra parte i contagi aumentano con l’allarme lanciato dall’ultimo report della fondazione Gimbe che fa una richiesta al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Covid, vaccinazioni in aumento: ieri 34mila dosi

Le vaccinazioni stanno aumentando sempre di più, con oltre 34mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Questi sono i dati raccolti dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale, guidata dal generale Petroni. Nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono state somministrate 34.389 dosi, una cifra che supera anche il record nel mese di settembre.

Secondo il report della fondazione Gimbe, sono calati i nuovi vaccinati nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, mentre al 5 ottobre raggiungono 6,81 milioni. Sempre al 5 ottobre sono 7,54 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose, mentre sono state somministrate quasi 3,4 milioni di quarte dosi.

Gimbe: “I contagi crescono oltre il 50%”

La fondazione Gimbe nel suo ultimo report ha lanciato un allarme sui nuovi contagi. “La netta ripresa della circolazione virale – ha spiegato il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta – coinvolge l’intero territorio nazionale e sta già facendo sentire i suoi effetti sui ricoveri in area medica e, in misura minore, in terapia intensiva. All’inizio di questa nuova ondata la preoccupazione è forte per vari fattori: la campagna vaccinale è sostanzialmente ferma, la copertura della quarta dose per anziani e fragili non decolla, la stagione influenzale è in arrivo e sui mezzi pubblici si è detto addio all’obbligo di mascherina”.

Dunque, i contagi vanno veloci al +51,9% e si inverte la cura delle terapie intensive che aumentano del 21,1%. Balzo registrato anche nei ricoveri in area non critica +31,8%, mentre calano dell’8,5% i morti. A definirlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe che riporta i dati della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre. Così, la Fondazione Gimbe chiede al ministero della Salute Roberto Speranza di “pubblicare subito la circolare del ministero della Salute con le indicazioni per la gestione della pandemia in autunno e in inverno”.

