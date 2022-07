Crisi di Governo, Mattarella scioglierà oggi stesso le Camere

Crisi di Governo, Mario Draghi presiederà questa sera un ultimo Consiglio dei ministri per fissare la data delle elezioni.

I presidenti di Camera e Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, come annunciato in mattinata, si sono recati nel pomeriggio al Quirinale per un colloqui con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce delle dimissioni del premier Mario Draghi e dell’apertura della crisi di governo.

Subito dopo l’incontro con Fico e Casellati, il presidente Mattarella ha di nuovo ricevuto il premier Draghi per controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere. Successivamente, alle 18, Draghi riunirà il Consiglio dei ministri che, tra le altre cose, fisserà la data delle elezioni. Al momento, secondo quanto si apprende, la data più probabile per il voto è quella del 25 settembre.

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti” ha annunciato, questa mattina al Quirinale, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.