Cristina D’Avena: oggi, compagno, figli, canzoni famose, Cantante Mascherato

Cristina D’Avena è una famosa artista che nella sua carriera ha interpretato principalmente sigle di cartoni animati. La sua voce inconfondibile ha compagnato diverse generazioni di bambini e ragazzi.

Cristina D’Avena: oggi

Cristina D’Avena è nata nel 1964 a Bologna. La sua vita è iniziata fin da subito nella musica. Infatti, a 3 anni ha partecipato nel 1968 allo Zecchino d’Oro “Il valzer del moscerino”, conquistando il terzo posto. In seguito rimane nel coro dell’Antoniano. Poi, il suo nome per tutti ma soprattutto la sua voce è famosa per aver interpretato le sigle dei cartoni animati. Da sottolineare che la cantante si è laureata in Economia e Commercio.

Nel 2020 il suo ultimo album. Nel 2022 partecipa al programma Big Show, dove insieme al comico Scintilla affianca Enrico Papi nelle cinque puntate che compongono la terza edizione del varietà di Canale 5. La donna, inoltre, è protagonista anche in radio, col programma Procediamo su R101.

Cristina D’Avena: compagno e figli

Poche notizie ci sono sulla sua vita privata ma si sa che è fidanzata da molti anni con Massimo Palma. Anche lui lavora nel mondo dei cartoni animati, soprattutto come doppiatore

Cristina D’Avena: canzoni famose

Le canzoni famose dell’artista sono collegate alle sigle dei cartoni animati. Ecco una lista delle sue più famose interpretazioni:

– Canzone dei Puffi

– Kiss me Licia

– Pollon, Pollon combinaguai

– Mila e Shiro due cuori nella pallavolo

– Occhi di gatto

– È quasi magia Johnny

– Ti voglio bene Denver

– Piccoli problemi di cuore

– Sailor Moon

– Rossana

L’artista al Cantante Mascherato

Cristina D’Avena ha partecipato all’ultima edizione de Il Cantante Mascherato 2022, nella maschera del Cavalluccio Marino. Già dopo la seconda puntata la sua identità è stata scoperta. Dopo l’eliminazione, sui social ha scritto: “Mi sono divertita tantissimo. Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida… Grazie a tutti voi per il supporto!!”.