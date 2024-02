Crolla un cantiere di un supermercato a Firenze: almeno 2 operai morti e ci sono dispersi

Almeno due morti e altre sei persone disperse. Questo è il drammatico bilancio, provvisorio, del crollo che si è verificato questa mattina in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città. In quella zona è in corso la costruzione di un supermercato.

A cedere sarebbe stato un muro di contenimento e sono in corso verifiche per capire quanti operai sarebbero coinvolti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le persone coinvolte in totale sarebbero otto. Tre operai sarebbero stati estratti vivi dalle macerie: due sono stati portati in codice rosso in ospedale e uno in codice giallo.

Crolla un cantiere di un supermercato a Firenze: due morti e dispersi

Il cantiere al quale stavano lavorando gli operai è quello per la costruzione di un supermercato Esselunga. Sulla dinamica ancora vanno chiariti diversi aspetti, ma secondo quanto riportato finora si parla della possibilità che a cedere sia stata una trave di cemento, che sarebbe poi crollata sul solaio.

Il presidente Giani ha comunicato che le persone coinvolte sarebbero otto e ha poi scritto sui social: “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano otto persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza”.