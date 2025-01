Una pioggia di missili, con le conseguenti detonazioni, ha sconvolto Kiev proprio durante la visita del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del primo ministro britannico, Keir Starmer, giunti nella capitale ucraina per portare il sostegno di Italia e Regno Unito a Volodymyr Zelensky. Stando a quanto trapela, le esplosioni sono avvenute a una distanza di 7-800 metri dai due politici europei, che proprio in quel momento stavano tenendo una serie di incontri bilaterali con le autorità ucraine.

A dare notizia dello scellerato attacco portato avanti dalle forze armate di Vladimir Putin è stato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che ha assicurato che “la difesa aerea è operativa”, ma ha esortato i civili a “restare nei rifugi”.

Un grande spavento per Crosetto, che comunque non ha rinunciato a incontrare il ministro delle Industrie Strategiche dell’Ucraina, Herman Smetanin. Secondo quanto riportato dalla Difesa, Smetanin “ha ringraziato l’Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell’Ucraina e del suo popolo”. Un faccia a faccia che, come dichiarato dal ministro della Difesa italiano, ha permesso di ribadire “la collaborazione tecnica anche nel settore dell’industria della Difesa” tra Italia e Ucraina, con un focus sulla ricostruzione dell’ex repubblica sovietica, che dovrà partire subito dopo “la fine del conflitto”.

Una fase delicata a cui, spiega Crosetto, “l’Italia può contribuire con strumenti ed eccellenze di cui il nostro Paese dispone”. La visita a Kiev proseguirà nel pomeriggio, con il ministro della Difesa impegnato in un incontro con il presidente Zelensky.