Da domani passano in area arancione Lombardia, Marche e Piemonte. In rosso Basilicata e Molise. La Sardegna è bianca

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato ieri le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani, lunedì 1 marzo. Passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. E’ in corso, ha fatto sapere il ministero della Salute, il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio.

“Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i cittadini sardi, ma un punto di partenza piuttosto che di arrivo” ha commentato il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sottolineando che, tuttavia, la zona bianca, “non rappresenta certamente un invito al ‘liberi tutti’, alla mitigazione delle precauzioni e delle norme di sicurezza; deve essere anzi interpretata da tutti noi come una sprone alla massima responsabilità”.

“Da questo risultato – ha aggiunto il governatore sardo – può scaturire una ripresa graduale di attività produttive che in questi mesi hanno sofferto danni gravissimi, fiaccando la nostra economia. Ma tutto deve essere fatto con prudenza e attenzione”.