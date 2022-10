Da fan di Hitler a moderato. Continua il Bestiario di Governo

Il fan di Hitler ora è un moderato, dalle parti di Forza Italia negano anche l’evidenza e La Russa ormai è fuori giri. Eccoci al nostro bestiario di governo.

VI RICORDATE CALOGERO PISANO?

Ne avevamo parlato nel nostro bestiario elettorale. Calogero Pisano (nella foto) correva da capolista nel collegio di Agrigento e si era fatto riconoscere perché inneggiava al “grande statista” Adolf Hitler (oltre ovviamente a Putin). Era stato “sospeso” dal partito di Giorgia Meloni ma è stato eletto lo stesso (grazie anche a questa meravigliosa legge elettorale). Ieri è entrato nel gruppo “Noi moderati”. In effetti ha tutte le qualità del moderato moderno, se ci pensate bene.

MUSSOLINI E DE MITA PARI SONO

L’appassionato sostenitore del sedicente terzo polo (che invece è il quarto ed è sesto tra i partiti) Claudio Velardi ieri si è sbizzarrito scrivendo: “Un tale a nome Benito Mussolini fu ministro dell’industria. Come, nel dopoguerra, Gava, Andreotti, Colombo, De Mita, Prodi, Savona, Bersani, Letta, Scajola, Di Maio, Patuanelli… che facciamo, procediamo con graduatorie di merito e successive cancellazioni? Voi siete malati…”. Non vedono differenze tra Mussolini e Gava, Andreotti, Colombo, De Mita, Prodi, Savona, Bersani, Letta, Scajola, Di Maio, Patuanelli. Perché loro sono “sani”. Così Mussolini diventa “un tale” come tanti. Del resto da quelle parti hanno lo stomaco forte, sono pronti a tutto.

CATTANEO SENZA VERGOGNA

“Noi siamo atlantisti ed europeisti. Su questo non può esserci nessun dubbio“. Lo afferma il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, in un’intervista a La Stampa. Cattaneo si sofferma sulla questione Berlusconi-Putin: “Quel che ha detto era un momento di dialogo all’interno di assemblea. Poi Berlusconi è un uomo di pace e faceva riferimento a eventi del passato”. Se hanno un talento, quelli di Forza Italia, è il totale sprezzo per il ridicolo. Per il loro padrone potrebbero perfino giurare che il sole sia nero, che la terra sia un cubo e che Ruby sia la nipote di Mubarak.

ILLEGALE PERSINO LA VODKA

A proposito delle dichiarazioni di Berlusconi sulle bottiglie di vodka ricevuto in regalo dal suo amichetto del curore Putin, la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza, Arianna Podestà: “L’importazione di vodka nell’Ue dalla Russia è proibita dalle sanzioni decise nel quinto pacchetto. Niente esenzioni per i regali che si qualificano come import”. Illegale perfino nell’ammazzacaffè.

VADA PURE, LA RUSSA…

Contestato per il suo intromettersi nelle questioni politiche nonostante il suo ruolo di garanzia il neo presidente del Senato Ignazio La Russa davanti a un manipolo di cronisti ha detto: “Io sono molto più informale e libero cercando però di essere nella sostanza più terzo di quanto vi immaginate, molto più terzo. Poi quando vado a via della Scrofa… se vado alle riunioni… se non vado alle riunioni… Non ci sono andato, ma se voglio andarci ci vado, non c’è scritto da nessuna parte che io possa dover dire in che bar vado o se devo prendere l’ascensore A o B”. Chissà dove dovrebbe andare, La Russa…

LA STAMPELLA DEL FASCISMO

Il signor Weber e il signor Berlusconi ripetono che Forza Italia sarà la garanzia per un governo europeista, atlantista e che difenda i valori dell’Ue. Lasciatemi contestarlo. Forza Italia é passata dall’essere il pilastro del centrodestra alla stampella del post-fascismo». Così la presidente del gruppo dei Socialisti e democratici, Iratxe García Pérez. Sempre a proposito di Giorgia Meloni che continuamente ci invita a non rovinare l’immagina dell’Italia in giro per il mondo…

18-segue