Da Meloni e Salvini altre picconate al reddito di cittadinanza. Per il leader del Carroccio è inutile ed è stato un errore votarlo. Ma Conte lo sbugiarda e spiega che è “una misura di civiltà”

Continuano gli attacchi del centrodestra contro il reddito di cittadinanza. Le ultime sferzate contro il provvedimento voluto dai 5 Stelle sono arrivate dal Forum Ambrosetti a Cernobbio, dove sono intervenuti sia Salvini che la Meloni.

“Io e Giorgia abbiamo fatto due scelte differenti, faticose, l’una stando fuori dal governo, proponendo e contestando, e l’altra stando dentro l’esecutivo, per evitare che il governo fosse troppo sbilanciato a sinistra. Poi gli italiani giudicheranno”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante l’evento. “Sul Reddito di Cittadinanza ho fatto un errore a votarlo, faremo una proposta per abolirlo e ripristinare 12 miliardi per le imprese, lo sviluppo e il lavoro”.

Dello stesso avviso la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, non penso affatto che sia una misura di sviluppo. Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione, ma creando attorno a loro le condizioni per uscirne”.

M5S PRONTO ALLE BARRICATE

Una posizione diametralmente opposta a quella di Giuseppe Conte che, in video collegamento con il forum Ambrosetti a Cernobio, ha spiegato la posizione pentastellata. “C’è chi ne propone l’abolizione, ma il reddito di cittadinanza è una misura di necessità non solo di civiltà, non possiamo tornare indietro, dopo di che discutiamo pure di modifiche che valgano a migliorarne ancor di più l’efficacia”.