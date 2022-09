Dai salari alle assunzioni. La scuola è un libro dei sogni

Con il ritorno in classe degli studenti italiani puntuale arriva il grido di allarme dei sindacati sulla carenza di organico. All’appello secondo le stime mancano 200mila unità, tra professori e personale scolastico. E così la scuola si ritrova a fare i conti con i soliti problemi tra un patrimonio edilizio fatiscente, la cronica mancanza di insegnanti e l’esigenza – non soddisfatta – di rinnovare un’offerta didattica che finalmente possa riavvicinare la scuola alle periferie.

A questi problemi promettono di trovare una soluzione, in un modo o nell’altro, tutti i partiti. Che in vista delle elezioni nei loro programmi elettorali, come denuncia Tuttoscuola – la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico – hanno dato vita a “un libro dei sogni” in cui fioccano promesse di fatto irrealizzabili principalmente perché al momento non sostenibili finanziariamente.

In comune tra tutte le forze in campo, da destra a sinistra passando per il centro, ci sono almeno due sogni: quello di innalzare gli stipendi dei docenti e quello di condurre una lotta senza quartiere al precariato. Scendendo nello specifico il centrodestra punta alla valorizzazione e alla promozione delle scuole tecniche professionali volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

A realizzare la piena parità tra scuola statale e paritaria garantendo alle famiglie libertà di scelta attraverso l’introduzione di voucher. Il partito di Giorgia Meloni spinge poi sull’ampliamento dell’offerta di Stem, inglese e sport e propone l’istituzione di un liceo del Made in Italy. la Lega da parte sua ribadisce il suo mai più alla didattica a distanza. Forza Italia, invece, vuole portare in cattedra una nuova generazione di docenti (più tutor e coach), con nuovi riconoscimenti giuridici ed economici, e introdurre il coding e la didattica digitale, con copertura con la banda larga.

Il Pd vuole rendere obbligatoria la scuola d’infanzia e allungare l’obbligo fino alla maturità

Nel programma del Pd, della proposta di Enrico Letta accolta da una selva di fischi al meeting di Rimini, ovvero rendere obbligatoria la scuola d’infanzia e allungare l’obbligo fino alla maturità, rimane solo l’obbligatorietà e la gratuità della scuola d’infanzia (3-6 anni) e la progressiva gratuità dei nidi (0-3 anni) per le famiglie con Isee basso. A cui si aggiungono la proposta sulla gratuità delle mense per tutti i bambini e dei libri di testo e dei mezzi di trasporto, sempre in base al reddito. E ancora: estensione del tempo pieno, con particolare attenzione al Sud. Contro le classi pollaio si schierano i Verdi-Sinistra italiana che puntano tutto sulla gratuità dell’istruzione, dal nido all’università, e sull’educazione sessuale e affettiva.

Il M5S porta avanti la proposta sullo ius scholae per riconoscere la cittadinanza al minore straniero

Sull’educazione sessuale e affettiva scommettono pure i Cinque Stelle. Il Movimento di Giuseppe Conte spinge per introdurre più psicologi e pedagogisti per fornire un sostegno ai ragazzi e a tutta la comunità scolastica, sull’introduzione di una scuola dei mestieri per valorizzare e recuperare la tradizione dell’artigianato italiano e sull’investimento nelle competenze tecniche avanzate e imprenditoriali, oltre che sul potenziamento dell’insegnamento delle materie Stem sin dai primi gradi scolastici. E poi, in linea con i partiti di sinistra, il M5S porta avanti la proposta sullo ius scholae per riconoscere la cittadinanza al minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso, qualora abbia completato regolarmente uno o più cicli di studi.

Il quarto Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda propone l’elevamento dell’obbligo scolastico dai 16 ai 18 anni, riducendo la durata degli studi da 13 a 12 anni, il tempo pieno in tutte le scuole primarie, carriera per i docenti attraverso la creazione di figure professionali differenziate, riduzione del numero massimo di alunni per classe, interventi nelle aree di crisi con incentivo economico per i docenti appositamente formati che vi rimangano per almeno un ciclo di istruzione e riforma degli istituti professionali sul modello degli Its con docenti che vengono dalle imprese, per un collegamento col mondo del lavoro.

