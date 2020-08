Dal funzionamento ai primi passi: una guida per i beginners del gioco d’azzardo online

Negli ultimi tempi il web ha assorbito quasi tutte le attenzioni degli italiani, in diversi settori o nicchie, e il gaming non ha fatto chiaramente eccezione. Oggi sono migliaia le persone che amano divertirsi giocando online, e qui non si fa riferimento soltanto al successo del multiplayer e a generi come gli sparatutto in prima persona, o i giochi sportivi.

Questo perché anche il gambling è approdato in rete, per merito dei casinò online. Si tratta di piattaforme digitali che meritano senza ombra di dubbio un approfondimento, utile per i neofiti che vogliono capire come funzionano e come muovere i primi passi in sicurezza.

Cosa sono i casinò telematici

I casinò online possono essere visti alla stregua di un “contenitore” digitale, che ospita all’interno delle sue pagine una serie di videogiochi molto specifici. Al contrario dei classici siti di browser games, infatti, qui si trovano esclusivamente le versioni telematiche dei passatempi di gambling più amati di sempre. Per rendersi conto della ricchezza di questi portali in termini di offerta videoludica, è possibile consultare alcuni blog di settore che forniscono l’elenco completo dei giochi d’azzardo più popolari. L’utente, dunque, dopo essersi iscritto e aver creato un account, deve solamente scegliere il gioco che più preferisce tra i tanti messi a disposizione.

La lista, come detto, è piuttosto lunga e include alcuni grandi must come le slot machines, la roulette e i giochi di carte più amati di sempre. Nello specifico si fa riferimento al poker e alle sue varie versioni, come il 7 card stud, insieme al blackjack e al baccarat. In questo elenco, a seconda delle opzioni offerte dalla piattaforma di gambling, potremmo trovare anche altre chicche, come il videopoker e la modalità live.

Quest’ultima permette all’utente di connettersi con una sala da gioco reale, ammirando il casinò fisico dal vivo, grazie all’immagine trasmessa da alcune telecamere. Questa modalità è una delle più apprezzate in assoluto, soprattutto da chi preferisce giochi come la roulette e il poker, e non teme puntate più alte delle medie. Infine, alcuni siti offrono anche la possibilità di scommettere sugli sport, sia in modalità classica che live.

Come funziona un sito di gambling

La logica di fondo è molto semplice: ci si registra creando un account, e si fa un primo deposito in denaro per avere del budget necessario per puntare ai vari giochi. In realtà spesso non è nemmeno indispensabile, dato che alcuni siti di casinò propongono ai nuovi utenti i cosiddetti bonus di benvenuto. Queste facilitazioni consentono ai giocatori appena iscritti di provare i giochi gratis, avendo così la possibilità di testarli prima di pagare. In quanto ai bonus, ne esistono di diversi tipi e ciò dipende dalle politiche del casinò online: per fare un altro esempio, alcune piattaforme assicurano un rimborso sulla prima scommessa, che può essere totale o in percentuale.

Per quanto riguarda la scelta dei giochi, si tratta di uno step semplicissimo. Questi portali sono molto semplici da navigare e sempre chiari, quindi anche un neofita non avrà alcuna difficoltà nel muoversi al loro interno, tramite i vari menu. A quel punto basta selezionare il proprio passatempo preferito e iniziare a giocare, tentando la sorte.

Per quanto riguarda i pagamenti delle vincite, va detto che quando si raggiunge una certa quota minima (nota come payout), è possibile richiedere il versamento della somma totale sul proprio conto corrente. Se non viene raggiunta questa soglia, nessun problema: le vincite vengono accumulate, dunque non vanno perse.

Prima di procedere, il consiglio è di leggere sempre e comunque i termini e le condizioni di gioco, per capire esattamente come funziona quel casinò. Questo perché alcuni elementi potrebbero cambiare da portale a portale, ed è bene sapere quali sono, leggendo appunto il contratto.

Come iniziare a giocare d’azzardo online

Sebbene da un punto di vista tecnico sia molto semplice muovere i primi passi, in realtà bisogna specificare che spesso i neofiti commettono alcuni errori che sarebbe meglio evitare.

Per prima cosa, è bene ricordarsi che anche su Internet non tutti i giochi d’azzardo sono uguali. Ci sono infatti i passatempi più semplici, come nel caso delle slot machines, e quelli più complicati come il poker, che richiede una profonda conoscenza delle regole e un po’ di esperienza.

Inoltre, occhio al budget: meglio stabilire una cifra iniziale e fermarsi quando la si spende tutta, per mantenere il controllo della situazione ed evitare di andare troppo in perdita, se la giornata non è quella giusta. Infine, è bene chiarire che su questi casinò digitali non si possono contare le carte, perché il mazzo viene rimescolato ad ogni mano.

