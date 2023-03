Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia quasi 27mila migranti

Gli sbarchi di migranti quadruplicati rispetto a un anno fa. L'appello al Governo di Mediterranea: "Cooperiamo per salvare vite in mare".

Dall’1 gennaio al 27 marzo 2023 sono sbarcati in Italia 26.927 migranti. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 6.543, 6.334 due anni fa. Il numero di migranti sbarcati negli ultimi cinque giorni è di 6.564, di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 oggi. A riferirlo è un aggiornamento del ministero dell’Interno.

Gli sbarchi di migranti quadruplicati rispetto a un anno fa. L’appello al Governo di Mediterranea Saving Humans: “Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili”

“Vi rivolgiamo, con tutta l’umiltà possibile, un appello che nasce dal profondo della nostra coscienza: basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili” scrive in una lettera aperta al governo italiano Mediterranea Saving Humans, che gestisce le missioni della nave del soccorso civile “Mare Jonio”, battente bandiera italiana.

“Produciamo un’azione sinergica – si legge ancora nella lettera della Ong Mediterranea Saving Humans – davanti a questo imperativo – salvare! – che possa indurre l’Unione Europea ad uscire dalla sua latitanza su questo tema, e a mettere in campo una missione coordinata di soccorso in vista di una estate che si preannuncia terribile dal punto di vista dei rischi in mare”.

“Vi preghiamo di voler mettere davanti a tutto – aggiunge la Ong -, posizioni politiche, strategie di lungo respiro, nemicità nei nostri confronti, il bene supremo del soccorso verso chi non ha colpe e chiede il nostro aiuto. Vi preghiamo di onorare fino in fondo la storia di questo paese, della sua tradizione millenaria di accoglienza e immigrazione. Togliere mezzi disponibili e utilizzabili per i soccorsi in mare, equivale in questo momento a condannare a morte centinaia di persone”.

Leggi anche: Piantedosi stanerà l’opinione pubblica in tutto l’orbe terracqueo. Per il ministro dell’Inferno i migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza