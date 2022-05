Danielino, chi è l’attore di Gomorra arrestato arrestato in un blitz anti droga

Danielino, chi è l’attore di Gomorra che ancora una volta si ritrova in carcere con accuse pesanti. Dalla fiction alla realtà con destini diversi per Vincenzo Schettino.

Danielino, chi è l’attore di Gomorra

Danielino è nella serie tv di Gomorra il giovane arruolato da Ciro Di Marzio per uccidere un affiliato al clan di Salvatore Conte. Il personaggio della serie tv è stato interpretato da Vincenzo Schettino.

In particolare è famosa la scena in cui il boss Salvatore Conte abbracciava Danielino e gli rivolgeva queste parole: «Vien’accà, vienete a piglià ‘o perdono», per poi estrarre la pistola dalla cintola e ucciderlo senza pietà.

Arrestato arrestato in un blitz anti droga

L’ex attore di Gomorra ha avuto ancora una volta guai con la giustizia. L’ultima volta era stato fermato a Scampia con in tasca le chiavi di un’auto in cui era custodita una pistola. Precedentemente era finito dentro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, venne trovato in possesso di 23 bustine di marijuana e 22 stecche di hashish.

Così è finito per la quarta volta in carcere per un blitz anti droga che ha coinvolto anche Vincenzo, suo padre e suo fratello che si occupavano di spacciare principalmente cocaina. L’ex attore di Gomorra spacciava particolarmente microdosi da 0,3 grammi e riusciva ad incassare fino a 70 mila euro al mese. Quando è stato fermato dagli agenti a un posto di blocco, il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato fermato. Durante le fasi dell’identificazione, ha spintonato gli agenti tentando nuovamente di darsi alla fuga fino a quando è stato raggiunto e definitivamente bloccato. Quasi una scena della fiction che però purtroppo per lui era tutta realtà. Ora dovrà rispondere di porto abusivo di arma da sparo, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

