Salvatore Esposito in La Cena Perfetta con Greta Scarano: film, carriera e fidanzata dell’attore

Chi è Salvatore Esposito, l’ex star di Gomorra che recita al fianco di Greta Scarano nel film La Cena Perfetta?

Salvatore Esposito in La Cena Perfetta con Greta Scarano: film e carriera

Salvatore Esposito è nato il 2 febbraio 1986 a Napoli e ha trascorso la sua infanzia a Mugnano di Napoli, comune situato in provincia del capoluogo della Campania. La sua carriera da attore è cominciata nel 2013 quando gli è stato assegnato il suo primo ruolo. L’attore, infatti, ha ottenuto una parte nella serie Il clan dei camorristi. Nel 2014, poi, ha raggiunto il successo a livello internazionale interpretando Gennaro “Genny” Savastano in Gomorra – La serie.

Oltre a Gomorra, l’attore ha recitato anche in svariati film come Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti distribuito nel 2015; Zeta – Una storia hip-hop di Cosimo Alemà; Puoi baciare lo sposo del 2018, in cui recita insieme a Cristiano Caccamo. Nel 2019, è stato Gaetano Fadda nella quarta stagione di Fargo ed è stato anche il protagonista di Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio.

A partire dal 26 aprile 2022, è tornato al cinema con la pellicola La Cena Perfetta, nella quale recita al fianco di Greta Scarano.

Vita privata e fidanzata Paola Rossi dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Salvatore Esposito non è sposato ma ha una fidanzata di nome Paola Rossi. La donna è laureata in Giurisprudenza e, secondo quanto riportato sul suo profilo Instagram, svolge la professione di screenwriter e Directors agent. A proposito della donna, tuttavia, non si hanno ulteriori informazioni.

L’attore ha incontrato la compagna Paola Rossi nel 2014 mentre si trovava in Spagna. Non è noto se la coppia abbia intenzione, in futuro, di convolare a nozze. Al momento, non hanno figli. Sia Esposito che la fidanzata, inoltre, sono estremamente riservati e sono molto attenti nel tenere la propria privacy lontana dai riflettori e dal gossip.