Greta Scarano protagonista de La Cena Perfetta: film, Un posto al sole e fidanzato dell’attrice

Chi è Greta Scarano? Film, vita privata, debutto in Un posto al sole e biografia della protagonista de La Cena Perfetta.

Greta Scarano: biografia, esordi, Un posto al Sole

Greta Scarano è nata il 27 agosto 1986 a Roma e, sin da bambina, ha sempre nutrito una forte passione per il mondo della musica e della recitazione. Da giovanissima, quindi, ha cominciato a frequentare la scuola di teatro Talia e a studiare batteria e percussioni alla scuola Timba. Inoltre, ha preso anche lezioni di canto presso la scuola Musica e Arte.

All’età di 17 anni, si è trasferita negli Stati Uniti d’America per studiare all’Istitute Corner in Alabama. Dopo essere tornata a Roma, si è diplomata al liceo classico e si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche, senza interrompere i suoi studi di recitazione.

L’attrice ha debuttato sul piccolo schermo prendendo parte alla soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3. In questo contesto, è stata notata per la sua interpretazione per il personaggio di Sabrina Guarini.

In seguito alla partecipazione a Un posto al sole, la carriera dell’artista è decollata e Scarano ha collaborato ad altre serie televisive come RIS – Delitti imperfetti, I Liceali e Romanzo criminale.

Film, cinema e protagonista de La Cena Perfetta

Nel 2011, Greta Scarano ha esordito al cinema con Qualche nuvola di Saverio Di Biagio. Ha poi fatto parte del cast di Suburra e del secondo e del terzo capitolo di Smetto quando voglio. Inoltre, ha interpretato Ilary Blasi in Speravo de morì prima, serie tv incentrata sulla carriera di Francesco Totti.

Il 26 aprile 2022, l’attrice è tornata sul grande schermo con la pellicola La cena perfetta. Nel film, è stata scelta come protagonista e recita al fianco di Salvatore Esposito.

Vita privata e fidanzato dell’attrice Greta Scarano

Per quanto riguarda la sua vita privata, Greta Scarano ha avuto una relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set. La loro storia d’amore, tuttavia, si è poi conclusa.

Al momento, l’attrice è legata sentimentalmente al regista Sydney Sibilia.