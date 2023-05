Decreto lavoro, Giorgetti: “È incredibile che ci siano contestazioni”

Giorgetti difende il decreto lavoro varato ieri dal Consiglio dei ministri: "È una festa per il governo ma soprattutto per i lavoratori".

“E’ incredibile che ci siano contestazioni rispetto al fatto che il governo prende un provvedimento per i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 35mila euro l’anno dandogli sostanzialmente in busta paga 60, 80, 100 euro, in base al reddito, di sconto fiscale. Credo che abbiamo fatto una cosa molto importante: è una festa per il governo ma soprattutto per i lavoratori”. È quanto ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a un comizio della Lega parlando del decreto lavoro approvato ieri dal Governo.

“Partiamo dal reddito di cittadinanza – ha aggiunto Giorgetti -: abbiamo detto che avremmo distinto l’intervento per chi è in stato effettivo di bisogno rispetto a quello che deve semplicemente darsi una mossa e cercarsi un lavoro. Abbiamo creato questa distinzione: sono due diversi istituti, uno per le famiglie con soggetti fragili, situazioni di difficoltà, l’altra misura è destinata per coloro che non hanno un lavoro e devono dimostrare di cercarselo. E se non lo cercano non avranno niente”.

“Abbiamo deciso di aiutare i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35mila euro l’anno”

“Abbiamo fatto fare una ricerca di mercato – ha detto ancora il ministro dell’Economia – e abbiamo scoperto che c’erano due possibilità: da una parte i lettori di Vogue e dall’altra i lavoratori dipendenti che guadagnavano sotto i 35mila euro. Dopo questa ricerca di mercato abbiamo deciso di aiutare i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35mila euro l’anno. Naturalmente quelli che leggono Vogue sono molto inca..ati ho visto oggi che che hanno contestato questa misura”.

“Investiamo sui lavoratori e le famiglie”

“Investiamo sui lavoratori e le famiglie” ha continuano Giorgetti, “abbassiamo le tasse fino a 7 punti per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali”.

