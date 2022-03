Demielinizzazione nella testa, cos’è? Sintomi, cura, diagnosi e perché può provocare la sclerosi multipla

Demielinizzazione nella testa, cos’è: questa particolare malattia è apparsa nelle ricerche sul web a seguito dell’annuncio del cantante Fedez che ha parlato un terribile male da affrontare.

Demielinizzazione nella testa, cos’è

I nervi nel corpo sono protetti da un rivestimento chiamato mielina. Quando la mielina è consumata o danneggiata, i nervi non funzionano bene. Si possono deteriorare e causano problemi all’interno del cervello e in tutto il corpo. Il danno alla guaina di mielina che si trova attorno ai nervi è chiamato demielinizzazione.

Demielinizzazione nella testa: sintomi

La Demielinizzazione può causare problemi con i sentimenti, il movimento, la vista, l’udito e composizione dei pensieri. Ecco tutti i sintomi completi:

Intorpidimento

Perdita di riflessi e movimenti scoordinati

Visione offuscata

Vertigini

Accelerazione del battito cardiaco o palpitazioni

Problemi di memoria

Perdita di controllo della vescica e dell’intestino

Stanchezza

Demielinizzazione nella testa: cura e diagnosi

In alcuni casi, una ricrescita della mielina può verificarsi in alcune aree danneggiate. Tuttavia, la nuova mielina che si forma è più sottile e non efficace.

La maggior parte delle malattie demielinizzanti viene trattata per ridurre la risposta immunitaria. Questo viene fatto con farmaci come l’interferone beta. Una possibile cura potrebbe essere anche la vitamina D.

Perché può provocare la sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune demielinizzante, che si manifesta con sintomi diversi tra i quali anche la demielinizzazione nella testa. Si tratta di un processo che causa lesioni alla mielina o alla guaina mielinica, una sostanza bianca che si trova a protezione dei neuroni e che garantisce la trasmissione dei segnali nervosi.

La sclerosi multipla è la malattia demielinizzante più comune, con 2,3 milioni di persone colpite in tutto il mondo.

