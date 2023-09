Dietro Schlein qualcosa si muove nel Pd: da Franceschini a Zingaretti, ipotesi nuovo correntone

Finora i sostenitori di Elly Schlein sono rimasti nell’ombra. Da mesi si hanno poche notizie di Dario Franceschini o di Nicola Zingaretti. Ora, secondo quanto racconta la Repubblica, stanno pensando di dar vita a un nuovo correntone.

A sostegno di Schlein, sembrano voler assicurare. Anche se tra i fedelissimi della segretaria del Pd c’è più di un dubbio. Nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra Franceschini, Zingaretti, Francesco Boccia, Marco Meloni (per i lettiani) e Roberto Speranza, che sembra intenzionato però a sfilarsi.

Una nuova corrente per Franceschini

Franceschini sembra intenzionato a sciogliere la sua corrente storica, Area Dem. Potrebbe succedere prima di Natale, ma non sarebbe un disimpegno, anzi. L’ex ministro è intenzionato a rilanciare con una nuova area, più numerosa. Bisogna capire chi ne farà parte.

Praticamente certa è l’adesione del sindaco di Firenze Dario Nardella. E per qualcuno questa è una mossa che fa già pensare a un dopo-Schlein in caso di fallimento alle europee. Potrebbero esserci i lettiani (senza Enrico Letta, più distante dalle dinamiche del partito), così come Zingaretti e Boccia, considerando la loro presenza all’incontro. Non sembra convinto, invece, Speranza.

Le altre correnti nel Pd di Schlein

Per il momento Franceschini si organizza, aspettando di trovare una data per il lancio del nuovo correntone. Ma intanto c’è chi si muove in una direzione simile, come sta facendo Stefano Bonaccini, che lavora alla sua area. Lo stesso fanno Lorenzo Guerini e Piero Fassino. Insomma, Schlein si deve rassegnare: le correnti nel Pd non sono sparite.