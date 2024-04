Ranucci risponde a Meloni e rilancia: nei sondaggi gli albanesi credono più a Report che a Rama. E annuncia altre novità nella puntata di stasera

Sigfrido Ranucci risponde a Giorgia Meloni. La replica del conduttore di Report non si fa attendere.

E dopo l’attacco della premier, che dal palco della kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara prende le difese del collega albanese Edi Rama criticando (ma senza citarla) la trasmissione di Rai 3 per l’inchiesta sui Centri per i rimpatri che il governo italiano aprirà in Albania, arriva via Facebook la risposta del conduttore di Report

Ranucci replica a Meloni su Facebook

“Il presidente Giorgia Meloni dal palco di Fratelli d’Italia a Pescara ha commentato il servizio (HOT)SPOT albanese di Giorgio Mottola”, scrive Ranucci.

Che riporta il passaggio del discorso di Meloni: “Aiutatemi a mandare a Edi Rama la nostra solidarietà per venire linciati solo per avere tentato di aiutare la nostra nazione. Addirittura Telemeloni, ce l’avete presente no, Telemeloni? Ha confezionato un servizio sull’Albania in cui si dipingeva come un narcostato”.

Ranucci: i sondaggi ci danno ragione

Poi l’affondo del giornalista. “La Meloni ha invitato a dare solidarietà a Rama, ma ci sono i sondaggi albanesi indipendenti che mostrano che il popolo albanese, in percentuali tra il 64% e l’80%, crede più a quanto riportato da Report che alla versione di Rama”, aggiunge il giornalista, allegando pure gli screen shot dei sondaggi citati.

Ma non è tutto: “Torneremo sul tema questa sera con un servizio che indagherà gli scarsi risultati del decreto Cutro fino ad ora – conclude Ranucci -. Con documenti esclusivi racconteremo invece come alcuni esponenti di primo piano del governo abbiano sfruttato a proprio vantaggio i depistaggi sulle ong alla base di alcune inchieste giudiziarie”.

Una puntata, quella di Report di stasera su Rai 3 (alle 20.55), che si preannuncia già come un nuovo round tra governo e libera informazione.