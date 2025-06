Diffamazione: estratto della sentenza

Con la sentenza di primo grado n. 5702/25 del Tribunale di Napoli, nel contenzioso tra la Romeo Gestioni S.P.A. e La Notizia Srl, avente ad oggetto due articoli pubblicati nel presente quotidiano, il primo il 15/11/2023 con il titolo “Napoli, tensione al Comune: se torna Romeo la maggioranza rischia” e il secondo pubblicato il 19/12/2023 con il titolo “Sfrattati dai clan, ma il Comune vuole lo stesso i fitti”, il predetto tribunale ha ritenuto esistente il carattere diffamatorio dei detti articoli poiché carente “del requisito della verità delle notizie riportate nel primo articolo datato 15.11.2023, quanto alla presunta mala gestio” e poiché, “neppure sussisterebbe il requisito della continenza nel primo dei due articoli, a firma del giornalista Porzio”. Ordinandone la rimozione dal presente quotidiano e la pubblicazione per estratto della sentenza nel medesimo quotidiano sia in formato cartaceo, sia sulla home page on line, nonché sui quotidiani “Il Mattino” e “Corriere della Sera”, non riconoscendo però alcuna richiesta economica risarcitoria, né riparazione pecuniaria, ex art. 12 L. 47/1948, alla Romeo Gestioni spa. Con costi di pubblicazione a carico dei convenuti.