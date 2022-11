Digital Learning, nasce DGTales la Community di Fonarcom

L'innovazione del lavoro passa soprattutto attraverso il Digital Learning che si è imposto per efficacia, pervasività e convenienza.

La profonda trasformazione dei mercati innescata dal digitale non si ferma. Ma proprio dal digitale è giunta una risposta valida alle esigenze di imprese, professionisti e lavoratori. Non c’è dubbio che oggi l’innovazione del lavoro passi soprattutto attraverso quel Digital Learning che si è imposto per efficacia, pervasività e convenienza.

Ed è di Digital Learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning.

A lanciare DGTales, la nuova Digital Learning Community, è il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare.

Al webinar intitolato DGTales – giovedì 10 novembre, tra le 15 e le 16.15 sul sito di Fonarcom (necessaria la registrazione qui) – interverranno Andrea Cafà (nella foto), presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, CEO Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton S.p.A. Modererà l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai.