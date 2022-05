L'annuncio di Dino Giarrusso: "Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari".

“Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari”. È quanto ha annunciato a Coffeebreak (qui il video) l’eurodeputato Dino Giarrusso.

Dino Giarrusso: “Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari”

“Il M5s che ha perso i suoi valori, come la partecipazione che, invece, io conservo” ha detto ancora Dino Giarrusso spiegando di aver cercato anche un confronto con il leader del M5S, Giuseppe Conte: “Gli ho scritto un messaggio ma non ho avuto nessuna risposta”.



“Sottolineo la mia grandissima stima e la mia gratitudine nei confronti di Giuseppe Conte, che in Europa ha saputo difendere l’Italia – afferma l’eurodeputato – ma ora siamo a sostegno dal governo Draghi e fatico a capire per quale motivo dobbiamo continuare a restarci. I provvedimenti presi dal governo, che stanno cambiando in corsa le regole del gioco, stanno portando al fallimento di imprese e alla perdita di migliaia di posti di lavoro”.