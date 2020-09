Un dipendente del Ministero dello sviluppo economico è risultato positivo al Covid-19. Evacuata la sede di via Molise. I dipendenti torneranno al lavoro lunedì.

Dopo la scoperta di un caso di positività tra i propri dipendenti, è in corso l’evacuazione del ministero dello sviluppo economico. La decisione, presa in via precauzionale e seguendo le norme previste per casi come questi, interessa tutto il personale della struttura di via Molise a Roma e la direzione ha già disposto i necessari interventi di sanificazione che verranno eseguiti in giornata. Stando a quanto trapela, i dipendenti dovrebbe rientrare al lavoro lunedì prossimo.