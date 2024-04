Disastro di Suviana, inizia la processione di quelli che promettono vicinanza ai morti, anziché proteggere i vivi

L’inchiesta “potrà essere anche su quello. Diciamo che era a fine manutenzione, a fine efficientamento. Si tratta di capire qual è il motivo di questa esplosione”. Questa la risposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se l’inchiesta sull’esplosione alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana sarà sulla manutenzione.

Il ministro dell’Ambiente annuncia che ci sarà un’inchiesta sugli interventi di manutenzioni compiuti nella centrale di Suviano

Dopo l’incidente alla centrale idroelettrica di Suviana, ha aggiunto il ministro dell’Ambiente, “nell’immediato Terna non mi ha segnalato difficoltà sulla rete elettrica. Le valutiamo fra oggi e domani. Per quanto tempo la centrale sarà offline non è prevedibile, perché non si sa qual è l’entità dei danni, certamente enormi. Le imprese di livello internazionale che avevano fatto la modernizzazione dell’impianto stavano collaudando la consegna a Enel Green Power”. Sulle parole del presidente Mattarella sulla necessità di fare piena chiarezza sulla tragedia, Pichetto ha risposto “non c’è dubbio. Lo dobbiamo ai cittadini. Abbiamo già tre vittime, è nostro dovere”.

In relazione al grave incidente avvenuto nella centrale di Suviano, Enel Green Power “esprime ancora profondo cordoglio e vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie. L’azienda continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti”.

Enel: piena collaborazione per accertare fatti. Lavori di efficientamento contrattualizzati con Siemens, ABB e Voith

L’amministratore delegato di Enel GP, Salvatore Bernabei, si è recato immediatamente sul luogo per coordinare di persona le attività aziendali in raccordo con le autorità competenti. Nella centrale erano in corso lavori di efficientamento che Enel Green Power aveva contrattualizzato con tre aziende primarie, Siemens, ABB e Voith. Da quanto ricostruito, il collaudo del primo gruppo di generazione era già terminato nei giorni scorsi e, al momento in cui è avvenuto l’incidente, era in corso il collaudo del secondo gruppo.

Enel Green Power – conclude Bernabei – “sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie delle vittime. L’azienda ringrazia le Autorità competenti che stanno lavorando incessantemente alle operazioni di soccorso e a cui sta prestando il massimo supporto”.

