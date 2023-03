Disastro ferroviario in Grecia. Almeno 38 morti e 85 feriti nello schianto tra un treno merci e un treno passeggeri a Larissa

È salito a 38 vittime e 85 feriti il bilancio provvisorio delle vittime del disastro ferroviario che si è consumato a Larissa, in Grecia, quando un treno merci si è scontrato frontalmente con un treno passeggeri. La tragedia è avvenuta nella notte. A riferirlo è il sito di Kathimerini.

I treni, secondo quanto raccontato da un giornalista greco alla Bbc, stavano viaggiando a velocità elevate quando si sono schiantati l’uno contro l’altro in quanto non erano a conoscenza che l’altro convoglio stesse provenendo dalla direzione opposta. Proprio a causa dell’alta velocità l’impatto è stato talmente grave che “non è rimasto nulla delle prime due carrozze” dopo l’incidente.

Allertate del sinistro ferroviario, le quadre di soccorso si sono prontamente recate sul luogo del disastro e stanno spostando i rottami delle carrozze dai binari nella speranza di trovare eventuali sopravvissuti.

“La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all’incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze”, ha spiegato il giornalista greco ai microfoni della Bbc.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, erano tanti gli studenti universitari che stavano viaggiando a bordo del treno passeggeri. Lo ha detto il sindaco di Tempé Yorgos Manolis che ha spiegato che i giovani stavano tornando a Salonicco dopo aver trascorso un fine settimana prolungato in Grecia a causa del Carnevale.

Sul posto, oltre alle squadre di soccorso e a oltre 40 ambulanze, sono presenti anche circa 150 vigili del fuoco che hanno riferito che tre vagoni sono deragliati a Larissa, nel centro del Paese, dopo lo schianto. Inoltre, è stato precisato che a bordo del treno passeggeri c’erano 350 viaggiatori. A seguito dell’impatto, uno dei vagoni ha preso fuoco e molte persone sono rimaste intrappolate, ha segnalato il canale tv Ert.

A proposito della tragedia, il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”. Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto”.

Pare, inoltre, che in corrispondenza del luogo dell’impatto, sia stato richiesto anche l’intervento di una gru e di meccaniciper rimuovere i detriti e sollevare le carrozze che si sono ribaltate. “Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri”, ha dichiarato un soccorritore.

“I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l’Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La presidente della Commissione Ue, poi, ha anche aggiunto in greco: “Siamo accanto a voi”.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.

The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.

Είμαστε δίπλα σας

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2023