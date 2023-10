Divorzio facile: cos’è e come funziona dopo la sentenza della Cassazione

Divorzio facile arriva in Italia in modo ufficiale e definitivo. La Corte di Cassazione ha dato il via libera che permetterà di snellire sicuramente la procedura e ridurre i tempi.

Divorzio facile: cos’è

Dalla Corte di Cassazione è arrivato il via libera al divorzio facile, previsto dalla riforma Cartabia. Si tratta, sostanzialmente, di unire in un solo procedimento la separazione e il divorzio. Prima era necessario fare due cause distinte, mentre adesso ne basta una sola accorciando tempi e semplificando il procedimento. Ci vorranno 6 mesi se si tratta di un divorzio consensuale, circa 12 se si tratta di un divorzio giudiziale. Inoltre, è previsto anche un risparmio economico per le parti. Mentre per i tribunali si riduce il carico eccessivo.

Come funziona dopo la sentenza della Cassazione

IlSole24Ore ha pubblicato la sentenza della Cassazione numero 28727/2023. “ Si tratta – si legge in una nota – di un tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 cpc”. In materia di divorzio “ nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” .