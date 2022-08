Donald Trump è sotto indagine per spionaggio

L’ex presidente americano, Donald Trump, è sotto indagine per potenziali violazioni dell’Espionage Act e di altre leggi relative all’intralcio alla giustizia e alla distruzione dei documenti riservati del governo federale.

Pubblicato il mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago

È quanto emerge dal mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il mandato di perquisizione, secondo quanto riporta il Guardian, mostra che l’Fbi stava cercando prove sul fatto che la cattiva gestione di documenti riservati da parte di Trump, inclusi alcuni contrassegnati come top secret, costituisse tre tipologie di reato.

In particolare, il mandato di perquisizione pubblicato su ordine del giudice statunitense Bruce Reinhart ha autorizzato l’Fbi a sequestrare materiali che potrebbero costituire la prova che Trump ha violato l’Espionage Act e le disposizioni sull’intralcio alla giustizia.

“Erano tutti declassificati. Non avevano bisogno di sequestrarli”

I documenti sequestrati nel resort in Florida dell’ex presidente Usa, “erano tutti declassificati” e dunque non più top secret. Ha dichiarato lo stesso Trump in un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth. “Primo punto – ha scritto Trump – erano tutti declassificati. Secondo, non avevano bisogno di sequestrarli”.

“Potevano averli – ha aggiunto l’ex presidente Usa – senza politicizzare e fare irruzione a Mar-a-Lago. I documenti erano in un posto sicuro, con una sicura aggiuntiva messa su loro richiesta”.

Nei documenti c’erano segreti sulla sicurezza nucleare del Paese e informazioni sulla Francia

Tra i documenti sequestrati ci sarebbero, secondo il dipartimento Giustizia, segreti riferiti alla sicurezza nucleare del Paese e informazioni sulla Francia. Trump, secondo i media americani, rischia di essere incriminato per violazione della legge che regola i casi di spionaggio.

Sul web “minacce senza precedenti” nei confronti dell’Fbi

L’Fbi, intanto, ha annunciato anche l’avvio di un’indagine sulle “minacce senza precedenti”, incluso il tentativo di irruzione nella sede dell’Agenzia a Cincinnati finito con l’uccisione dell’aggressore, ricevute dopo la perquisizione dei suoi agenti nella residenza di Donald Trump in Florida.

In queste ore, riferiscono fonti alla Cnn, sul web sono circolati i nomi dei due agenti che hanno firmato il mandato di perquisizione di Mar-a-Lago. Nomi che sono stati poi censurati nella versione ufficiale pubblicata dal dipartimento di Giustizia.

In una nota interna, di cui la Cnn ha preso visione, il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, ha assicurato che il bureau è “vigilie” e adeguerà la sua sicurezza a seconda delle necessita’. “La vostra sicurezza e protezione – ha detto – sono la mia preoccupazione principale in questo momento”.