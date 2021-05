La donna di 67 anni che ha ricevuto quattro dosi di vaccino a Livorno

Una donna di 67 anni ha ricevuto ieri pomeriggio 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza diluizioni. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino. Si tratta del secondo caso dopo quello della studentessa all’ospedale di Massa. Stavolta il fatto è accaduto nell’hub vaccinale del PalaModigliani di Livorno. L’Asl Toscana Nord Ovest ha immediatamente aperto un’indagine interna.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe ricevuto 0,3 ml di vaccino Pfizer senza essere diluito e quindi un dosaggio quattro volte superiore al normale. La paziente è stata immediatamente presa in carico dal personale medico e infermieristico presente nel centro vaccinale e tenuta in osservazione per circa un’ora in modo da verificare che non vi fossero reazioni immediate che potessero metterne a rischio la salute. Poi è stata ricoverata precauzionalmente al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dove comunque la donna non ha manifestato sintomi particolari.

Dell’episodio ha parlato Cinzia Porrà, responsabile della Zona-Distretto livornese. “La signora – ha spiegato Porrà -l’ga presa in carico la struttura nelle persone del referente medico e infermieristico, l’hanno tenuta in osservazione per un’ora e non ha avuto particolari malori. Ma tanto spavento, che ha determinato un pochino di ansia. Abbiamo suggerito alla signora di fare degli accertamenti, se lo ritenesse opportuno, e di stare in osservazione e l’abbiamo fatta ricoverare comunque in pronto soccorso, dove è stata per il pomeriggio e nella notte. Attualmente si trova lì, in attesa dei risultati di alcuni accertamenti che sono stati fatti. Comunque sta bene”.

Invece la ragazza che ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer sta bene. A spiegarlo durante Timeline su Sky TG24 è stato il professore Fabrizio Pregliasco che l’ha presa in cura. «”ta bene al di là dello spavento e dell’attenzione mediatica”. Ha detto il virologo dell’Università di Milano. “I parametri sono più che buoni – ha aggiunto il medico, che ha in cura la ragazza -, al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi”.