Dopo le file interminabili di turisti a caccia di un taxi, l’amministrazione capitolina di Roberto Gualtieri corre ai ripari. “È online da questa mattina il bando per il rilascio di mille licenze Taxi: un risultato molto importante per la città dopo 20 anni di attesa, soprattutto in vista dell’imminente Giubileo 2025”, è l’annuncio dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Le mille licenze saranno così ripartite: 800 di tipologia ordinaria e 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità”, aggiunge Patanè. “Nel bando, sono indicate le modalità e le regole per l’assegnazione delle nuove licenze Taxi, i requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento della prova selettiva”, conclude.

Dopo il caos taxi, l’amministrazione Gualtieri corre ai ripari e mette online un bando per il rilascio di mille licenze. Ma per Magi la misura non è sufficiente

Una misura che non convince le opposizioni con Riccardo Magi, segretario di +Europa, che va all’attacco: “Il bando per mille licenze in più a Roma rilasciato oggi è una notizia sicuramente positiva ma è poca cosa rispetto a ciò che davvero servirebbe: una vera liberalizzazione del settore, aprendo ad altri operatori privati per depotenziare totalmente la lobby dei tassisti che tiene in ostaggio Roma così come altre città italiane”.

“Le file nelle stazioni e negli aeroporti sono state la cartolina estiva dell’Italia per turisti, cittadini, pendolari e studenti. Per diminuire i disagi, dare più possibilità di lavoro e rendere Roma una città europea serve una vera liberalizzazione, aprendo a nuovi operatori che possano ampliare la possibilità di scelta degli utenti”, conclude Magi.