Dopo l’inchiesta di Report sulla Polizia locale di Roma si dimette il comandante Stefano Napoli. Raggi: “Andremo avanti”

Il comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Stefano Napoli, si è dimesso, nel pomeriggio di ieri, inviando una lettera alla sindaca Virginia Raggi. La scelta del funzionario, stando a quanto scrive lui stesso nella lettera inviata alla Raggi, sarebbe maturata dopo l’inchiesta che Report ha dedicato al corpo dei vigili urbani capitolini la scorsa settimana (leggi l’articolo) e all’episodio di un presunto rapporto sessuale consumato tra due agenti all’interno dell’auto di servizio, vicenda su cui ora indaga la Procura. Napoli nella missiva. “Per andare avanti in questa città – ha commentato la Raggi – ci vuole coraggio e determinazione. Noi stiamo lanciando dei messaggi molto chiari: no alla criminalità, no alla camorra, ripristinare la legalità. E’ evidente che ci sono tante prese di posizioni che suscitano altrettante reazioni. Bisogna essere fermi sulle proprie posizioni e andare avanti. Andremo avanti anche in questo caso”.