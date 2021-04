Mario Draghi è al lavoro per studiare una linea che consenta di riaprire l’Italia. Un piano che preveda di vaccinare gli anziani e riportare a scuola tutti gli alunni. E che cominci già a fine aprile, quando scadranno gli effetti del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44. E intanto chiama i Ceo delle grandi case farmaceutiche per accelerare le consegne dei vaccini.

Il piano di Draghi per riaprire tutto a fine aprile lo racconta oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Ricordando che il premier vedrà Matteo Salvini nei prossimi giorni ma difenderà il ministro della Salute Roberto Speranza dagli attacchi della Lega. E segnalando che i numeri dicono che c’è un rallentamento dell’epidemia, ma devono essere confermati per poter agire. Su base regionale innanzitutto, ripristinando la zona gialla nelle regioni che potrebbero meritarla a breve. E con le scuole: Palazzo Chigi vuole riportare in presenza anche gli alunni delle superiori.

In alcune componenti dell’esecutivo intuisce però che non c’è stato un cambio di paradigma e intravvede una sorta di resistenza passiva. Il tempo però Draghi intende usarlo per realizzare gli obiettivi di governo: l’emergenza pandemica e il piano di rilancio europeo, che non gli riserverà problemi visto che ritiene di averlo affidato in buone mani. Del Recovery plan si occuperà la prossima settimana per illustrarlo ai presidenti delle Regioni.

Con loro l’approccio iniziale è stato piuttosto ruvido, ed è servito al premier per smontare la tesi in base alla quale lo Stato burocratico si contrapponeva al localismo virtuoso. Dopo il chiarimento i rapporti sono più distesi. In fondo c’è bisogno del concorso di tutti per vincere una scommessa che riguarda tutto il Paese.