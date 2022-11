Droga a Roma, dal Centro alla periferia la città è in mano ai pusher. Nelle ultime 72 ore sono state arrestate 17 persone

Stroncare il traffico di droga e il business che ci gira intorno, a Roma resta un miraggio. Del resto a dimostrarcelo è la cronaca quotidiana che nelle ultime 72 ore ha portato all’arresto di ben 17 persone, circa 6 al giorno, nell’ambito dell’ordinaria attività antidroga da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Questo l’esito dei diversi blitz scattati in tutto il territorio della Capitale e in cui sono stati sequestrati oltre 4 chili di stupefacente e quasi 4 mila euro in contanti.

La Capitale ostaggio della droga

Insomma in città si sta vivendo una vera e propria emergenza, con annesso allarme sociale, a cui la politica sembra non riuscire a dare risposta. Dal quartiere Appio a Roma Centro, l’intera città è sotto assedio dei pusher che imperversano con nonchalance. Così accade che i militari della stazione Piazza Dante hanno notato un senza fissa dimora di 31 anni, originario del Gambia, che si muoveva con fare sospetto e avvicinava alcuni passanti.

Dopo averlo avvicinato, l’uomo – poi risultato recidivo – ha provato a disfarsi di alcune dosi di eroina mettendole in bocca ma è stato scoperto e arrestato. Sempre al Centro, questa volta in piazza Sant’Andrea della Valle, a finire nei guai è stato un 50enne romano beccato mentre cedeva cocaina a un giovane. A quel punto sono intervenuti gli agenti che lo hanno arrestato, scoprendo che nascondeva lo stupefacente nella sella del suo scooter.