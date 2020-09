Due senatori M5S positivi. Tamponi a tutto il gruppo parlamentare. Il post di Mollame: “Mai stato così male. Il virus è una gran brutta bestia”

Due senatori del gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo in queste ore al tampone. Secondo quanto si è appreso da fonti di Palazzo Madama i due senatori M5S non erano presenti – in quanto collegati in videocollegamento – all’assemblea congiunta dei parlamentari della scorsa settimana, svolta, tra l’altro, in sale diverse.

Uno dei due senatori positivi è Francesco Mollame (nella foto). Ad annunciarlo è stato lui stesso, con un post su Facebook: “Ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri… tanti… E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli… ispira un sorriso. Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie… mai stato così male; questo virus è proprio una gran brutta bestia”.

La scoperta dei due casi di positività a Palazzo Madama ha fatto saltare la seduta della Commissione Bilancio, dove è in corso l’esame del Dl agosto. I lavori dovevano iniziare alle 10.30 ma dopo un’ora di ritardo la seduta è stata sconvocata in quanto il presidente della stessa commissione, Daniele Pesco (M5S), deve sottoporsi al tampone.