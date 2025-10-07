E in Campania è lite a destra sul candidato Cirielli

Lega e Noi moderati fanno fronte comune con i meloniani contro Forza Italia che voleva a tutti i costi un civico

Sul candidato del centrodestra che sfiderà in Campania il pentastellato Roberto Fico, FdI, Lega e Noi moderati fanno fronte comune contro Forza Italia.

Con un colpo di mano, il partito di Giorgia Meloni ha diffuso una nota in cui ha annunciato che il candidato che sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli.

Meloni forza la mani in Campania con l’appoggio di Lega e Nm

“Profondamente radicato sul territorio”, Cirielli “ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”, dicono da FdI.

“Avanti determinati e compatti: bene la scelta di Cirielli”, segue a ruota la Lega. Infine Noi moderati che annunciano il sostegno alla “candidatura alla presidenza della regione Campania di un candidato politico di grande spessore proposto da FdI: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”.

Gli azzurri prendono tempo

Gli azzurri nei giorni scorsi si sono opposti a Cirielli, ponendo la questione delle dimissioni dal governo per rimanere in Regione anche in caso di sconfitta. Poi rilanciando l’opzione del candidato “civico”. Ora sono spalle al muro. “No, non c’è il nostro il via libera al momento. Se ne sta occupando il segretario Tajani e deciderà lui insieme agli altri leader della coalizione”. Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia ad Affaritaliani. Cirielli si dice “sorpreso” dai dubbi degli alleati azzurri e auspica che tutto si risolverà al tavolo dei leader nazionali.