Ecografie, visite oculistiche e controlli della pressione in discoteca: a Milano torna la festa “Diversamente Giovane”

Fare un’ecografia addominale, controllare la pressione, sottoporsi a una visita oculistica e poi tornare in pista a ballare sulle canzoni che hanno segnato la propria giovinezza. Non è il programma di una giornata qualunque, ma quello di “Diversamente Giovane”, la festa dedicata agli over 35 che lunedì 30 novembre torna a Milano con una nuova location e un’idea tanto insolita quanto originale: portare la prevenzione sanitaria direttamente in discoteca, tra musica, buon cibo e divertimento.

L’appuntamento è al MIB Milano, in via Gaetano Negri 10, a pochi passi da Piazza Affari, dove dalle ore 19 prenderà il via una serata pensata per chi vuole riscoprire il piacere di ballare e stare insieme, senza ritrovarsi necessariamente in mezzo a un pubblico di ventenni.

La particolarità dell’evento è proprio il suo doppio volto. Da una parte una vera e propria festa, con una selezione musicale che attraversa i grandi successi italiani e internazionali del passato, dall’altra la possibilità di dedicare qualche minuto alla propria salute grazie alla presenza di professionisti sanitari e postazioni attrezzate per effettuare controlli gratuiti.

Ecografie addominali, misurazioni della pressione arteriosa e visite oculistiche saranno infatti a disposizione dei partecipanti durante la serata. Accanto ai controlli medici, anche uno spazio dedicato al benessere fisico, con massaggi effettuati da un chiropratico.

Un’iniziativa che cerca di avvicinare il pubblico alla prevenzione attraverso un contesto completamente diverso da quello di ambulatori e strutture sanitarie. L’obiettivo è ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria salute, rendendo i controlli un’occasione accessibile anche durante un momento di svago. Un modo per dimostrare che divertimento e attenzione al proprio benessere non devono necessariamente appartenere a due mondi separati.

E una volta terminata la visita, si torna a ballare. La musica sarà infatti una delle grandi protagoniste della serata, con una colonna sonora costruita attorno ai brani che hanno accompagnato la giovinezza di diverse generazioni. Dai grandi classici della canzone italiana alle hit internazionali che continuano a far cantare e riempire le piste, il repertorio sarà pensato per un pubblico adulto, accomunato dalla voglia di divertirsi senza preoccuparsi troppo dell’età.

Non mancherà neppure la cucina romana, altro elemento distintivo del format. Gli ospiti potranno accompagnare la serata con supplì, cacio e pepe e un bicchiere di vino, ritrovando anche a tavola quel clima di convivialità che caratterizza l’evento. Per chi desidera trascorrere l’intera serata al locale sarà inoltre disponibile una formula con cena completa.

A inventare “Diversamente Giovane” è stato Davidino Marsili, ristoratore romano e titolare a Milano di Da Davidino Cucina Romana. L’idea è nata quasi per caso, osservando alcuni clienti del suo ristorante alzarsi dai tavoli per ballare sulle canzoni di una volta.

“Ricordo che stavamo ascoltando *Nel sole* di Al Bano e ho visto persone di sessant’anni ballare come non facevano da tempo. Mi sono reso conto che c’erano tante persone alle quali mancava semplicemente un’occasione per divertirsi insieme. Ho pensato di creare una festa proprio per loro, aggiungendo anche qualcosa di utile come la prevenzione”, racconta Marsili.

Quella che inizialmente sembrava una scommessa si è trasformata in un format capace di richiamare centinaia di persone. La prima festa milanese all’Amnesia ha registrato il tutto esaurito in appena quindici giorni, mentre le edizioni successive hanno portato “Diversamente Giovane” anche a Roma, nello storico Piper, e a Bari, al Demodè. Nel tempo, sul palco si sono alternati anche artisti come Syria, Mario Fargetta e i Magazzeno.