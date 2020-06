A Bonomi piace la torta Se qualcuno non avesse ancora capito perché il nostro establishment ama i 5 Stelle e il Governo Conte quanto un calcio nelle zone basse può farsi un’idea ascoltando Carlo Bonomi, il presidente di un’associazione che sembrava Confindustria e invece è Confindustria Lega. Nel perfetto stile dei nostri migliori prenditori, Bonomi guida un’organizzazione che campa grazie allo Stato ma non perde occasione per sparargli addosso. Un’abitudine che parte da lontano. Senza le quote associative versate dalle aziende controllate dal Tesoro, i conti di Viale dell’Astronomia sarebbero da anni insostenibili. Eppure a ogni Finanziaria gli industriali non fanno mai mancare le loro critiche, fin quando non ottengono quello che gli serve. Così ci hanno fatto buttare miliardi in fiumi di agevolazioni, spesso mirate su singole imprese. Ora però siamo davanti a uno scenario nuovo. All’orizzonte c’è la montagna di soldi che l’Europa può darci per il Covid, e le grandi imprese vogliono la loro fetta, possibilmente togliendone un pezzo alle aziende di dimensioni più piccole, ai servizi pubblici e alle famiglie. Dunque è ripartito il solito film, con l’attacco all’Esecutivo a capo basso nella certezza di continuare a fare la parte del leone. Purtroppo per Bonomi, però, stavolta non ci sono i governi compiacenti del passato, e tanto strillare non sta portando a nulla se non a far diventare Confindustria una succursale dei partiti sovranisti, incoerente quanto le promesse di Salvini. Al punto di dire peste e corna degli aiuti pubblici e poi acchiapparli persino per salvare il giornale di famiglia.

Pure Renzi non fa una mazza Non può che esserci di mezzo un incantesimo, o chissà quale maledizione, per spiegare il disastro di ogni esternazione di Matteo Renzi. Prendiamo l’ultima: “il Reddito di cittadinanza educa i ragazzi a non fare una mazza”. Bene, neppure il tempo di finire questa raffinata analisi ed ecco che arrivano i nuovi numeri dell’Istat sulla povertà… Continua →

La destra che campa di bugie Se la destra italiana non fosse ridotta alla macchietta di se stessa, incapace di fare altro che non sia propaganda, avrebbe evitato di allungare il palmarès delle sue brutte figure cavalcando la storiella dei soldi gentilmente recapitati ai Cinque Stelle da Maduro. Una balla talmente esagerata da essere stata completamente rimossa dalla memoria generale, visto… Continua →

Da Conte una grande lezione per Salvini Se vale ancora la regola per cui i magistrati non possono parlare delle indagini in corso, il capo della Procura di Bergamo Maria Cristina Rota continua a fare come le pare, e dopo aver sentito il premier Conte e i ministri Lamorgese e Speranza ieri ha smentito se stessa, affermando di non aver dato al… Continua →

Chi lavora e chi sa solo scappare “Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, Dovunque te ne vai, Tu sempre pietre in faccia prenderai”. Ma ve la ricordate questa vecchia canzone? Non la cantava Giuseppe Conte, ma Antoine, anche se oggi nessuno saprebbe interpretarla meglio del nostro premier. Prendete gli Stati… Continua →

Bravi a farsi soltanto gli autogol Durante la fase acuta del Covid ci hanno fatto la testa come un pallone, accusando il Governo di cialtronaggine per le imposizioni sul distanziamento sociale, le autocertificazioni e le poche deroghe agli spostamenti concesse solo ai congiunti. Li abbiamo visti tutti, no? I più autorevoli esponenti delle opposizioni, con la solita folla di ascari travestiti… Continua →

Giustizia e non schiaffi per Regeni Per i genitori di un ragazzo torturato e ucciso nulla al mondo sarà mai più importante dell’avere giustizia. Perciò la famiglia di Giulio Regeni va prima di tutto rispettata, ricordando che il nostro giovane ricercatore universitario trucidato in Egitto nel 2016 non solo non ha ottenuto giustizia, ma i responsabili sono plausibilmente coperti dal regime… Continua →

Colao e le decisioni necessarie Vittorio Colao è uno dei manager più apprezzati al mondo, che per le cose incredibili che ha fatto non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, e che non può aver accettato di mettere la faccia in un grande progetto per far ripartire l’Italia se non per amore verso il suo Paese. Ora è chiaro… Continua →

La balla del partito di Conte In politica ci sono molti modi per far fuori un nemico. Lo si può accusare di tutte le colpe del mondo, attaccarlo nelle piazze e nelle trasmissioni televisive, presentarlo come incapace e avido poltronista. Pensate solamente a cosa dicono le destre di Giuseppe Conte già da prima che avvenisse lo strappo del Papeete con la… Continua →

Monopattini elettrici e altre rivoluzioni. L’appetito vien mangiando Credendo di ridicolizzarmi e di farmi un torto, i miei affezionati haters sui social network da qualche tempo mi chiamano monopattino Pedullà. Tutto si deve a una trasmissione televisiva in cui spiegavo che nelle città la mobilità del futuro sarà sempre più sostenibile e antismog, integrando servizi pubblici e mezzi individuali come le biciclette e… Continua →