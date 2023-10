Chi bara con le piccole imprese

Mentre si parla solo di Meloni e Giambruno, la politica più becera di sempre si fa gli affari suoi. Sulla Notizia non ci uniremo al gossip sulle faccende private della premier, se non per denunciare i giganteschi conflitti d’interessi che stanno dietro questa storia familiare, con il giornalista a cui era permesso di andare in onda parlando del governo presieduto dalla compagna, e Mediaset – degli stessi padroni di Forza Italia – in grado di incidere sul capo dell’esecutivo al punto di mettere in piazza i guai della coppia. Cose che succedono solo in Italia, e su cui quasi nessuno ha da ridire, nell’appiattimento morale di un’opinione pubblica rimbecillita dai talk show.

Dietro questo polverone, intanto, i soliti noti hanno piazzato un colpo niente male. Da qualche anno migliaia di padroni di casa riescono a mettere da parte qualche soldino affittando l’immobile per piccoli periodi, con la formula di Airbnb. Questo sistema fa perdere clienti agli alberghi, che con la forza della loro lobby sono riusciti a far aumentare le tasse sugli affitti brevi. I grossi mangiano i piccoli, insomma, e fin qui non c’è niente di nuovo. Quello che invece è incomprensibile è con che faccia vadano in giro i partiti delle destre, che si definiscono liberali e dalla parte dei piccoli imprenditori, mentre poi quando c’è da scegliere frenano l’iniziativa dei padroncini per favorire le attività maggiori.

Siamo all’ennesimo impegno tradito, certo, ma qui c’è di più: c’è la natura vera di un’area politica che dopo aver tolto il pane di bocca a tanta povera gente cancellando il Reddito di cittadinanza ora affonda un altro colpo sui piccoli proprietari immobiliari, per favorire gli amici di sempre, i signori del vapore. Una destra che sta con i ricchi illudendo del contrario chi ce la fa a mala pena ad arrivare a fine mese. Così Meloni & compari hanno conquistato le periferie, il popolo delle Partite Iva, i tartassati di ogni latitudine. Elettori che non hanno visto niente e con la prossima Manovra cominceranno a rendersene conto.