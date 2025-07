Gaza, colpita una scuola-rifugio per sfollati: almeno 12 morti

Gaza City, 3 lug. (askanews) -Nelle immagini, quello che resta di una scuola che ospita palestinesi sfollati a Gaza City, dopo che è stata colpita dalle forze israeliane.Secondo i soccorritori sono almeno 12 i morti nella scuola Mustafa Hafez, nel quartiere di Al-Rimal, 25 in tutto quelli degli ultimi attacchi.Israele ha intensificato le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza, in attesa di una tregua di 60 giorni proposta dagli Usa su cui c’è stato uno spiraglio d’apertura da parte di Hamas; in molti hanno cercato rifugio negli edifici scolastici ma queste strutture sono state ripetutamente oggetto di attacchi israeliani.Secondo l’Idf l’obiettivo sono i militanti di Hamas che si nascondono tra i civili. Il funzionario della protezione civile a Gaza City, Mohammad al-Mughayyir, ha dichiarato alla France presse che tra le vittime nella scuola “la maggior parte sono bambini e donne, e c’è un gran numero di feriti”.