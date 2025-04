Ci vorrebbe un altro Bergoglio

Se n’è andato come era arrivato. Il Papa degli ultimi, della pace e della giustizia sociale, fondamenta del suo pontificato sin dalla scelta del nome, il primo Francesco nella secolare storia della Chiesa cattolica. Fino all’ultimo giorno della sua vita terrena vicino al suo gregge con lo stesso spirito che per dodici anni ne ha animato la missione evangelica.

Ma se n’è andato, Bergoglio, in uno dei momenti più bui della storia del mondo. Proprio quando ci sarebbe stato ancora e ancora di più bisogno della sua voce. A ricordarci la follia della guerra, a cominciare da quella in Ucraina, e le responsabilità (senza assolvere l’aggressore) della Nato che abbaia alle porte della Russia incurante di chi, per questo, è arrivato ad accusarlo di filo-putinismo.

A tuonare contro lo sterminio in corso a Gaza, nell’indifferenza complice dei capi di Stato e di governo del democratico Occidente, attirandosi l’ira del governo israeliano che si è spinto a tacciarlo di antisemitismo. Ad invocare il disarmo globale come unica via per la pace mentre i leader europei, che sabato presenzieranno alle sue esequie vestendo l’abito dell’ipocrisia, hanno già imboccato la strada opposta della corsa al riarmo.

Ma Francesco è stato anche il Papa dell’accoglienza contro la retorica dei porti chiusi, il Papa della corona deposta a Lampedusa che non ha esitato a scontrarsi anche con il governo italiano per le sue politiche migratorie a metà tra propaganda e discriminazione. è stato il Papa dell’economia sociale di mercato, unico antidoto al capitalismo più sfrenato che crea diseguaglianze e oppressione, in cui i ricchi diventano sempre più ricchi a danno dei poveri.

Ed è stato il Papa che ha fatto della lotta al degrado della natura, all’inquinamento ambientale e alla desertificazione una bandiera ecologica in chiave cristiana. Sfidando il negazionismo di Stato di quei governi che spacciano la battaglia per l’ambiente per un ostacolo allo sviluppo.

Ecco, questo è stato Papa Francesco e di questo Papa avremmo avuto ancora bisogno. Non ci resta che pregare per avere un altro Bergoglio.