In salute c’è solo il manganello

Ma quanto avevano ragione i ragazzi di Torino che ieri volevano impedire alla Meloni di dire alle Regioni la mostruosità che poi abbiamo sentito tutti. I poveretti si sono presi una scarica di manganellate, peraltro inutilmente, perché la premier ha confermato i tagli in arrivo alla sanità, dimostrando così di infischiarsene dei manifestanti, degli infuriatissimi governatori anche di destra e soprattutto dei cittadini che stanno perdendo il diritto costituzionale ad essere curati.

I mercati finanziari ci guardano, e la leader sovranista – rimangiandosi le battaglie di decenni – non ha dubbi su chi buttar giù dalla torre, dovendo scegliere tra lo spread e le liste d’attesa negli ospedali. D’altra parte, le destre hanno sempre privilegiato le cliniche private, su questo in buona compagnia con la sinistra. Così le strutture pubbliche sono collassate, con carenze di medici e materiali insostenibili. Una situazione che al Sud è drammatica, e di fronte alla quale un governo che sta sul serio dalla parte degli italiani dovrebbe tagliare qualunque altra cosa ma non la spesa sanitaria.

Purtroppo, invece, “io sono Giorgia” – la cristiana che ieri non ha trovato il tempo di commemorare i dieci anni dalla più grande strage di migranti a Lampedusa – sui soldi per la salute non ci sente. Tanto il consenso per ora resta alto e il suo ministro Schillaci, malgrado la promessa solenne di aumentare i fondi, a quanto pare preferisce perdere la faccia piuttosto che dimettersi. Il coraggio dei giovani che si fanno manganellare mica è da tutti.