Protesta anti-Meloni a Torino, tensione con la polizia: un manifestante ferito alla testa da una manganellata

Tensione a Torino per la manifestazione convocata per contestare la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in città per il Festival delle Regioni. Un manifestante è stato colpito e ferito alla testa con un manganello, mentre si ripetono le cariche e gli scontri tra i manifestanti e la polizia.

Da questa mattina i manifestanti sono riuniti per contestare la presidente del Consiglio e ci sono stati diversi momenti di tensione, con più cariche nei loro confronti. Si tratta soprattutto di studenti e le azioni sono avvenute in particolare in piazza Castello, nelle vicinanze della prefettura di Torino.

Tensione a Torino, scontri durante la protesta anti-Meloni: ferito un manifestante

Diversi sono stati finora i momenti di tensione tra polizia e manifestanti. Prima degli scontri di piazza Castello, con il ferimento di un manifestante a manganellate, ci sono stati altri momenti di tensione in via Principe Amedeo di Savoia. L’obiettivo dei manifestanti è quello di raggiungere il Teatro Carignano, dove alle 12 dovrebbe intervenire Meloni.

Uno striscione esposto durante la protesta recita: “Meloni a Torino non sei la benvenuta”. I manifestanti, oltre trecento, si sono spinti contro il cordone delle forze dell’ordine a via Principe Amedeo, con gli agenti che hanno deciso di ricorrere all’uso dei manganelli. Poi, in via Lagrange, c’è stato un lancio di uovo nei confronti della polizia.