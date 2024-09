La trama si infittisce

Dopo l’intervista all’ex mancata collaboratrice del ministero della Cultura, Maria Rosaria Boccia, saltata l’altra sera dopo un’estenuante trattativa, è stata proprio la conduttrice di Carta Bianca, Berlinguer, a regalare un nuovo episodio della Telenovela più seguita dell’estate. “Boccia sollecitava che le venissero comunicate per iscritto le mie domande, richiesta che non abbiamo mai accolto per nessun ospite”, ha detto Berlinguer, precisando di non aver fatto alcuna eccezione neppure per l’ospite più ricercata del momento. “Poche ore prima della messa in onda, Boccia ci ha mostrato la trascrizione, da lei realizzata, di un presunto colloquio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie in cui l’ex ministro avrebbe affermato di non aver avuto una relazione intima con Boccia – ha aggiunto la giornalista -. Questo insieme alle ipotesi sul fatto che la sua mancata nomina a consulente del ministero fosse dovuta o alla preoccupazione per un eventuale conflitto d’interessi o alla pressione della moglie di Sangiuliano o alle carenze del suo curriculum o infine all’intervento di Arianna Meloni”.

Insomma, tanta roba. “Quando io ho cominciato a chiederle quali prove potesse portare a sostegno di affermazioni così impegnative la signora Boccia ha dichiarato che non avevo studiato sufficientemente la sua storia, che non ero preparata sulla sua vicenda… accusandomi di essere interessata solo al gossip e al pettegolezzo politico anziché alle verità non ancora rivelate che avrebbe voluto raccontare”. Immediata la replica di Boccia: “Lei (Berlinguer, ndr) mi ha chiesto di Arianna Meloni e della nomina. Io le ho risposto che sapevo dell’esistenza di un colloquio tra Sangiuliano ed Arianna Meloni ma non che fosse stata lei a bloccare la nomina”. Roba da mettersi comodi sul divano con una cofana di popcorn. Ma senza cambiare canale ad ogni break pubblicitario. Potreste imbattervi nel ministro Giorgetti che piange miseria per la prossima manovra rovinandovi la visione. Tra verità e pettegolezzi, la trama della Telenovela Boccia-Sangiuliano si infittisce. I guai del Paese, invece, non sono una fiction. In comune hanno solo i protagonisti.