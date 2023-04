Un governo che ci prende in giro

Mancano solo tre mesi alla fine del Reddito di cittadinanza, ma non c'è traccia dei corsi di formazione per far lavorare gli "occupabili".

Quando mancano solo tre mesi alla fine del Reddito di cittadinanza, non c’è traccia dei corsi di formazione promessi per far lavorare gli “occupabili”. Dopo aver sabotato, con la complicità delle Regioni, l’unico aiuto economico per milioni di italiani, le destre stanno facendo i conti con la realtà. Dunque, o prolungano i sussidi o staccano tutto senza aver predisposto alcuna rete di protezione sociale.

Vista la considerazione che ha per i poveri, la Meloni non avrebbe problemi a scegliere la seconda strada, ma il rischio di un’ondata di proteste alla fine spingerà verso una proroga del sussidio. D’altra parte, sono decenni che spostano l’asticella a favore dei balneari, e appena ieri hanno concesso dodici anni ancora agli ambulanti per adeguarsi alle regole europee sulla concorrenza.

La maggioranza che doveva cambiare tutto nella nostra economia, in sostanza non sta cambiando niente, persino in quei bonus che fino a qualche mese fa erano un voto di scambio dei grillini. Adesso invece i bonus vanno benissimo, e se possibile se ne fanno di nuovi, fino allo scudo fiscale per chi fa più figli. L’importante è far qualcosa, a costo di mettere sul tavolo le proposte più grossolane.

Una specialità del ministro Giorgetti, al quale ieri la Banca d’Italia ha spiegato a quanto ammonta il taglio del cuneo fiscale appena annunciato in pompa magna: se va bene, 16 euro al mese in busta paga per ciascun lavoratore. Ci restano perciò due sole possibilità: questo governo è fatto da dilettanti. Oppure si stanno divertendo a prenderci in giro.