Elezioni 2022, la diretta dello spoglio

Subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, invece, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio-Rai sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni). La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio-Rai è annunciata, invece, per le 2. Rilevazioni dello stesso tipo, prima per il Senato e poi per la Camera, arriveranno anche da Swg per La7 (Proiezioni), da Tecnè per Mediaset e da Quorum/YouTrend per Sky TG24 (Previsioni Real Time).