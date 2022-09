Elezioni, affluenza in calo. Il dato definitivo: ha votato il 64 per cento

È stata del 64 per cento l'affluenza definita al voto per le elezioni politiche del 25 settembre. Nel 2018 aveva raggiunto il 74.

È stata del 64 per cento e in netto calo, rispetto alle precedenti elezioni politiche, l’affluenza definita al voto del 25 settembre (qui i dati del Viminale). Nel 2018, alla chiusura dei seggi, aveva raggiunto il 74 per cento, 10 punti sopra il dato odierno.

Alle 19 di oggi è stata del 51,1 per cento (dato riferito alla Camera). Alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 58,4 per cento. Anche alle 19 si conferma il forte divario tra regioni del Centro-Nord, dove l’affluenza cala di meno (solo del 2,1% nel Lazio e del 3,9% in Lombardia) e regioni del Sud, con la Campania (-13,9%), la Calabria (-12,7%) e il Molise (-12,4%) ai primi tre posti per il maggior calo di votanti rispetto al 2018.

Alle 12 di oggi è stata del 19,2 per cento (dato riferito sempre alla Camera). Alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 19,4. Alle 12 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 23,46% (il 22,70% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 22,40% (20,90% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno è la Campania, con il 12,45% (16,96% nel 2018); a seguire la Calabria, con il 12,84% (15,11% nel 2018).