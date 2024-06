Elezioni amministrative 2024, i risultati in diretta: Cirio confermato in Piemonte, il centrosinistra vince a Cagliari e Bergamo, ballottaggio a Firenze

Risultati elezioni amministrative: alle regionali in Piemonte conferma per Cirio, vittorie per Zedda a Cagliari e Carnevali a Bergamo.

Elezioni comunali ed elezioni regionali in Piemonte. Al voto erano chiamati i cittadini di 3.716 comuni, in contemporanea con le elezioni europee. Per le comunali gli eventuali ballottaggi si terranno il 23 e il 24 giugno e si votava in 29 capoluoghi. Per avere i risultati ufficiali sarà necessario aspettare lo spoglio di oggi pomeriggio, appena iniziato, ma per alcuni comuni sono invece arrivati i primi exit poll e le prime proiezioni. Qui è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta delle elezioni amministrative.

Elezioni amministrative, i risultati in diretta

Le nuove proiezioni del Consorzio Opinio per la Rai forniscono un quadro più chiaro dell’andamento delle amministrative:

Alle regionali in Piemonte vittoria per Alberto Cirio, confermato presidente con il 54,4% dei voti secondo le ultime proiezioni. Gianna Pentenero, candidata del Pd, è al 34,9%; Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle all’8,3%.

vittoria per Alberto Cirio, confermato presidente con il 54,4% dei voti secondo le ultime proiezioni. Gianna Pentenero, candidata del Pd, è al 34,9%; Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle all’8,3%. Alle comunali vittoria al primo turno a Cagliari per il centrosinistra con Massimo Zedda (59,1%), davanti ad Alessandra Zedda, del centrodestra (34,4%).

per il centrosinistra con Massimo Zedda (59,1%), davanti ad Alessandra Zedda, del centrodestra (34,4%). Vittoria certa anche a Bergamo per Elena Carnevali, candidata del Pd: con il 54,3% dei voti sconfigge Andrea Pezzotta (centrodestra) al 42,7%.

per Elena Carnevali, candidata del Pd: con il 54,3% dei voti sconfigge Andrea Pezzotta (centrodestra) al 42,7%. Verso una vittoria, ma meno certa, al primo turno anche il sindaco uscente di Pescara , Carlo Masci, esponente del centrodestra (52% nelle proiezioni). Più indietro Carlo Costantini al 32,8%.

, Carlo Masci, esponente del centrodestra (52% nelle proiezioni). Più indietro Carlo Costantini al 32,8%. A Firenze probabile il ballottaggio, con la candidata del Pd Sara Funaro in netto vantaggio (44,5%). Insegue Eike Schmidt, del centrodestra, al 32,9%, davanti a Stefania Saccardi (Iv) al 6,6%.

probabile il ballottaggio, con la candidata del Pd Sara Funaro in netto vantaggio (44,5%). Insegue Eike Schmidt, del centrodestra, al 32,9%, davanti a Stefania Saccardi (Iv) al 6,6%. In bilico la sfida di Bari dove il candidato del Pd, Vito Leccese, è al 49,5%. Potrebbe però andare al ballottaggio con il candidato del centrodestra, Fabio Romito, al 26,7%. Più indietro Michele Laforgia, al 22,6%, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle.

dove il candidato del Pd, Vito Leccese, è al 49,5%. Potrebbe però andare al ballottaggio con il candidato del centrodestra, Fabio Romito, al 26,7%. Più indietro Michele Laforgia, al 22,6%, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. Sfida all’ultimo voto anche a Campobasso , con Aldo De Benedittis del centrodestra al 49,6%, nettamente davanti a Marialuisa Forte (centrosinistra) al 31,3%.

, con Aldo De Benedittis del centrodestra al 49,6%, nettamente davanti a Marialuisa Forte (centrosinistra) al 31,3%. Discorso simile a Perugia, dove la candidata del campo largo, Vittoria Ferdinandi, è al 49,8% contro il 47,3% della candidata del centrodestra, Margherita Scoccia.

L’affluenza delle elezioni comunali e regionali

Alle elezioni comunali l’affluenza, con il dato definitivo delle ore 19 di domenica 9 giugno, si attesta al 53,65%. Per quanto riguarda le regionali in Piemonte, invece, il dato è del 47,55%,

Chi può votare alle elezioni amministrative

Al voto sono chiamati i cittadini italiani che sono maggiorenni alla data del voto e sono iscritti nelle liste elettorali. Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro Ue residente nel Comune nel caso in cui abbiano presentato istanza al sindaco entro 40 giorni dal voto.

Elezioni comunali, dove si vota

Sono 3.716 i comuni chiamati al voto, di cui 29 capoluogo. Ecco quali: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Come si vota alle elezioni amministrative

Le regole sono diverse in base al tipo di comune. In quelli con più di 15mila abitanti l’elettore ha diverse scelte: può ricorrere a un segno sul simbolo della lista (in questo caso il voto va sia alla lista che al candidato sindaco collegato), solo sul candidato sindaco, su entrambi o può anche utilizzare il voto disgiunto, ovvero votare un sindaco e una lista a lui/lei non collegata. Inoltre è possibile indicare fino a due preferenze, ma di sesso diverso, altrimenti la seconda viene cancellata. Se nessun candidato ottiene almeno il 50% dei voti si va al ballottaggio tra i due più votati.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti vince chi ottiene più voti al primo turno e non si può ricorrere al voto disgiunto. Al di sotto dei 5mila abitanti è possibile esprimere una sola preferenza, tra i 5mila e i 15mila abitanti si possono esprimere due preferenze, ma rispettando sempre l’alternanza di genere.

Alle regionali in Piemonte si vota su un’unica scheda e si può: scegliere il candidato presidente, scegliere solo una lista o ricorrere a entrambe le opzioni, anche attraverso il voto disgiunto. Si possono esprimere fino a due preferenze, rispettando l’alternanza di genere. Verranno eletti 50 consiglieri regionali.

Le sfide più importanti nei comuni

Diverse sono le sfide interessanti nei capoluoghi, a partire dalle elezioni di città come Lecce o Perugia. O, ancora, da comuni come Bergamo e Pesaro dove hanno finito il loro mandato sindaci molto noti a livello nazionale come Giorgio Gori e Matteo Ricci. Ma sono tre le partite più delicate di queste amministrative.

La prima è a Firenze, dove lo scontro interno al centrosinistra non garantisce la vittoria al Pd. Il duello è tra l’assessora dem uscente, Sara Funaro, e il centrodestra che sostiene l’ex direttore degli Uffici, Eike Schmidt. Terzo incomodo, di peso, la renziana Stefania Saccardi.

Una delle sfide più delicate è quella di Bari, dopo lo scontro nel campo largo tra Pd e Movimento 5 Stelle. La corsa a sindaco vede in lizza Vito Leccese, sostenuto da Pd, Verdi e Azione, e Michele Laforgia, con l’appoggio del Movimento 5 Stelle. Il centrodestra, unito, ha candidato Fabio Romito. Dopo due mandati con vittorie nette di Antonio Decaro, il Pd spera di mantenere il comune anche se difficilmente riuscirà a evitare il ballottaggio.

A Cagliari il duello sarà tra due Zedda: Massimo Zedda, ex sindaco e sostenuto dal campo largo (qui Pd e M5s vanno insieme) e Alessandra Zedda, appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Le elezioni regionali in Piemonte: i candidati

In Piemonte si corre per eleggere il successore di Alberto Cirio. Proprio il presidente uscente di centrodestra cerca una conferma, venendo sfidato da Gianna Pentenero (centrosinistra), Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle), Francesca Frediani (Piemonte Popolare) e Alberto Costanzo (Libertà).

Exit poll e risultati delle elezioni amministrative

Gli exit poll delle elezioni amministrative verranno diffusi dal Consorzio Opinio per la Rai a partire dalle 23 di domenica 9 giugno. Gli exit poll riguarderanno non solo le europee, ma anche le regionali in Piemonte e le comunali di Bari, Bergamo, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Potenza.

Per quanto riguarda i risultati definitivi, invece, bisognerà attendere il pomeriggio di lunedì 10 giugno. Lo spoglio, infatti, inizierà dalle schede delle europee e solamente alle 14 di lunedì si partirà con le regionali in Piemonte e con le comunali. Alle 15 sono attese, sempre da parte del Consorzio Opinio, le prime proiezioni anche per le elezioni amministrative. I risultati definitivi dovrebbero quindi arrivare nel tardo pomeriggio di lunedì.