Elezioni europee, la guida: come si vota, le circoscrizioni, le preferenze, gli exit poll e quando sapremo i risultati

Urne aperte per le elezioni europee. Sabato 8 e domenica 9 giugno gli elettori italiani sono chiamati al voto per scegliere i membri che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Sabato i seggi sono aperti dalle 15 alle 23, domenica dalle 7 alle 23. Oltre al voto europeo, in Italia ci sono anche più di 3.900 comuni chiamati alle urne per le elezioni amministrative.

I primi risultati delle elezioni arriveranno alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica sera, con gli exit poll diffusi dalle principali emittenti televisive. Lo spoglio delle schede inizierà dalle europee e proseguirà, lunedì pomeriggio, con le elezioni amministrative. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul voto delle europee in una breve guida alle elezioni.

Elezioni europee 2024, chi può votare e cosa serve

Può votare chi ha compiuto 18 anni mentre i candidati devono avere almeno 25 anni. Possono votare anche gli italiani residenti in un altro Stato membro dell’Ue. Per votare è necessario recarsi al seggio elettorale in cui si è iscritti, che è indicato sulla tessera elettorale.

Era anche possibile il voto per gli studenti fuori sede, ma doveva essere presentata domanda entro il 5 maggio. Al seggio bisogna portare con sé un documento di riconoscimento valido (come la carta d’identità) e la tessera elettorale.

Come si vota: liste e preferenze

Il sistema elettorale, come previsto a livello comunitario, è proporzionale, quindi i seggi vengono assegnati alle liste in base ai voti ricevuti. In Italia si vota per circoscrizioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Verrà consegnata all’elettore un’unica scheda e per votare è sufficiente tracciare un segno sul simbolo della lista prescelta.

Sarà inoltre possibile esprimere da una a tre preferenze, rispettando l’alternanza di genere: se si esprimono due o tre preferenze, quindi, almeno una deve andare a un candidato di sesso diverso. In caso di voto a soli candidati dello stesso stesso, la seconda e terza preferenze vengono annullate. In caso di mancata espressione della preferenza, il voto va solamente alla lista e non al capolista. Non è inoltre possibile ricorrere al voto disgiunto.

Una volta determinato il numero di seggi spettanti alle singole liste in ogni circoscrizione, verranno eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze. Le liste, per ottenere seggi, devono superare la soglia di sbarramento fissata al 4% a livello nazionale.

Le circoscrizione e gli eletti delle elezioni europee

Come detto, le circoscrizioni sono cinque, eccole:

Nord-Ovest : Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;

: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia; Nord-Est : Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; Centro : Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; Sud : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria; Isole: Sicilia e Sardegna.

Il Nord-Ovest elegge 20 eurodeputati, il Nord-Est e il Centro 15 a testa, il Sud 18 e le Isole 8.

Ci saranno gli exit poll alle elezioni europee?

Dalle ore di 23 di domenica 9 giugno arriveranno i primi exit poll. Verranno diffusi dal Consorzio opinio per le trasmissioni Rai (su Rai 1 e Rai 3 e poi su Rai 2), con i voti percentuali delle singole liste delle europee. Allo stesso tempo verranno diffusi gli exit poll anche per i candidati alla presidenza della Regione Piemonte e per i candidati sindaco in nove capoluoghi: Bari, Bergamo, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Potenza.

Proiezioni e risultati: quando arriveranno

Le prime proiezioni per le europee sono previste a partire dalla mezzanotte. Lo spoglio inizierà nella notte per le europee e i risultati potrebbero essere definiti già intorno alle 2-3. Poi lunedì 10 verrà avviato lo spoglio per le comunali e le regionali e dalle 15 inizieranno le proiezioni riguardanti le elezioni amministrative.