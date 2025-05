Elezioni amministrative, quando arriveranno i primi exit poll e i risultati delle sfide di Genova, Taranto, Matera e Ravenna

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiudono alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma è probabile che già dalle 15 vengano diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate.

L’affluenza, stando al dato delle ore 23 di domenica, è in calo rispetto alla precedente tornata di amministrative: il dato è del 43,85%. A Genova la discesa è di cinque punti percentuali (oggi si ferma al 39,15%), a Taranto di otto, mentre va meglio a Matera (sopra il 50%) e meno a Ravenna dove si perdono tre punti rispetto al passato. Vediamo gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Elezioni amministrative, i primi exit poll e i risultati in diretta

Qui sarà possibile seguire in diretta gli exit poll e i risultati delle principali sfide delle elezioni amministrative a partire dalle ore 15, con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le sfide delle elezioni comunali

A Genova la partita è tra Silvia Salis, sostenuta dal campo largo (Pd, M5s, Avs, Azione e Iv),e Piero Piciocchi, vicesindaco uscente sostenuto dal centrodestra. A Taranto Pd e Avs sostengono Piero Bittetti, mentre i 5 Stelle corrono da soli con Angela Angolano. Diviso anche il centrodestra: Forza Italia e Fratelli d’Italia appoggiano Luca Lazzaro mentre la Lega sostiene il civico Francesco Tacente.

Anche a Matera il campo progressista è diviso: Pd e Avs sostengono Vincenzo Santochirico, mentre i 5 Stelle appoggiano il sindaco uscente Domenico Bennardi. Per il centrodestra in campo c’è Antonio Nicoletti. Per quanto riguarda i capoluoghi, l’ultima sfida è quella di Ravenna, dove si sceglie il sostituto dell’attuale presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascele: i progressisti sono uniti sul nome di Alessandro Barattoni, mentre il centrodestra si divide. La Lega sostiene Alvaro Ancisi, Forza Italia e Fratelli d’Italia appoggiano Nicola Grandi.

Quando arriveranno i risultati delle elezioni amministrative

I primi risultati delle elezioni comunali sono attesi dopo le 15, una volta chiusi i seggi. Dovrebbero essere disponibili, almeno per le principali città, gli exit poll. Sarà quindi possibile conoscere già i primi trend pochissimi minuti dopo le 15. Bisognerà poi aspettare qualcosa in più per vedere le proiezioni (solitamente non prima delle 16) e capire se quei trend siano o meno confermati.

Per i risultati definitivi e per capire se nei principali comuni ci sarà il ballottaggio l’8 e 9 giugno (in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza) bisognerà invece attendere lo spoglio reale delle schede. Verso metà pomeriggio o, al più tardi, nel tardo pomeriggio si dovrebbero avere risultati abbastanza definiti da poter capire come è andato il primo turno delle elezioni amministrative.