Elezioni, dalla formazione del nuovo Parlamento italiano al Governo: tutte le tappe previste dopo la vittoria del Centrodestra

Il Centrodestra trainato da Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Quali saranno le tappe che porteranno prima alla formazione del nuovo Parlamento italiano e poi al Governo che segneranno la nuova legislatura?

Elezioni, dalla formazione del nuovo Parlamento italiano al Governo

Già prima della ormai conclamata vittoria del Centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 il timing che regolerà la formazione del nuovo Governo era scandito da date certe. In particolare, la prima data cruciale è quella del 13 ottobre ossia il giorno in cui si riuniranno per la prima volta le Camere rinnovate e con un numero di parlamentari ridotto pari a 400 deputati e 206 senatori, inclusi i sei a vita. Secondo quanto previsto dall’articolo 61 della Costituzione italiana, infatti, si prevede che i due rami del Parlamento vengano convocati “non oltre il ventesimo giorno” dal voto.

Il prossimo 13 ottobre, quindi, sarà una data fondamentale in quanto i senatori e i deputati neoeletti, dopo aver istituito i gruppi parlamentari, avranno il compito di scegliere i presidenti di Camera e Senato. Con questo voto, verrà di fatto indicata una maggioranza che sancirà un accordo di massima sull’esecutivo.

Eletti i vertici del Parlamento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella procederà con le consultazioni, convocando al Quirinale i capigruppo, i leader delle coalizioni, gli ex presidenti delle due Camere e i presidenti emeriti della Repubblica per appurare gli orientamenti prima di affidare l’incarico per dare vita al nuovo Governo. In considerazione della vittoria del Centrodestra, è quasi certo che l’incarico andrà alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, entro pochi giorni dalla nomina, dovrà presentare una lista di ministri. Dopo aver concordato la lista dei ministri con il Capo dello Stato, l’esecutivo potrà insediarsi in modo ufficiale e formale.

Tutte le tappe previste dopo la vittoria del Centrodestra

In seguito alla scelta dei ministri, entro dieci giorni, il premier incaricato dovrà chiedere e ottenere la fiducia di Camera e Senato dando definitivamente inizio alla legislatura.

Nonostante la significativa vittoria del Centrodestra, non è possibile scandire in maniera dettagliata quali saranno le tappe che seguiranno l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento. Si stima, tuttavia, che le consultazioni del Presidente della Repubblica potrebbero cominciare intorno al 20 di ottobre.

Nella precedente legislatura, data l’oggettiva assenza di un chiaro vincitore, trascorsero quasi tre mesi dalla data delle elezioni al giuramento del Governo Conte I. Al contrario, dopo la vittoria dell’Ulivo nel 1996 e del Centrodestra rispettivamente nel 2001 e nel 2008, passò solo un mese dal voto prima della nascita dei Governi guidati da RomanoProdi e da Silvio Berlusconi.

