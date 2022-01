Elezioni del Presidente della Repubblica: cosa sono e come funzionano le schede segnate. Tante polemiche ci furono in occasione dell’elezione di Sergio Mattarella. Solo nel giorno delle elezioni si sa come viene utilizzato il metodo dell’annunciazione delle schede.

Lo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica viene eseguito a mano e a voce dal Presidente della Camera, il quale può scegliere la modalità con cui annunciare il voto espresso in ogni scheda. Il problema delle schede segante è che durante il voto i partiti utilizzano un nome specifico sulla scheda per capire chi ha votato e come.

Il presidente della Camera ha però un certo margine di manovra, per esempio sulla modalità con cui annunciare il voto espresso in ogni scheda. Nell’attuale legislatura è Roberto Fico il Presidente della Camera.

Le polemiche